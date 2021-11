Diletta Leotta, quanto è costata la sua nuova casa?

Sapete quanto è costata la nuova casa di Diletta Leotta? Il prezzo è da brividi e solo una donna in carriera come lei può permetterselo

La conduttrice di Dazn ha di recente acquistato una nuova casa con vista spettacolare sullo skyline di Milano. Il costo dell’abitazione è da brividi, tanto che solo una donna in carriera come lei può permetterselo. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli sulla nuova abitazione del volto principale di Dazn.

Quanto è costata la nuova casa a Diletta Leotta

Diletta Leotta è una delle conduttrici più famose del mondo dello spettacolo. La donna è apprezzata, oltre che per la sua straordinaria bravura, anche per il suo fascino mozzafiato. Ha iniziato a lavorare a Sky, conducendo i programmi dedicati alla serie cadetta. Dopo la ‘gavetta’ a Sky, la Leotta è divenuta il volto principale di Dazn, nuova piattaforma di streaming che quest’anno ha acquistato i diritti del campionato italiano.

Negli ultimi anni la popolarità della Leotta è cresciuta a dismisura. La conduttrice è approdata anche sul palco dell’Ariston di Sanremo, affiancando il conduttore e direttore artistico Amadeus. Per non parlare dei social: al momento è una delle conduttrici più seguite su Instagram con 8 milioni di seguaci.

Essendosi stabilita definitivamente a Milano, la Leotta di recente ha acquistato una nuova casa. L’appartamento ha una vista spettacolare sullo skyline del capoluogo lombardo. La casa possiede un grande terrazzo ricco di piante. L’appartamento, inoltre, è dotato di una palestra con spazi adibiti per il fitness, yoga o pilates, che la Leotta pratica regolarmente.

La conduttrice di Dazn ha mostrato la sua nuova abitazione sui social, pubblicando diversi scatti. Grazie a questi abbiamo notato alcuni oggetti molto ‘particolari’ presenti nell’arredo. Troviamo ad esempio un divano a forma di bocca che costa ben 6400 euro.

Il costo dell’appartamento è veramente da brividi. Ovviamente non sappiamo di preciso quanto abbia pagato la conduttrice, ma si stima che un’abitazione in quella zona di Milano costi attorno ai 12 mila euro al metro quadro. Una cifra pazzesca se solo pensiamo che l’abitazione della Leotta è abbastanza spaziosa. Fortunatamente la conduttrice può sostenere questa spesa proprio per la popolarità acquisita negli ultimi anni e di cui abbiamo parlato sopra.