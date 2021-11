È nato l’amore tra i due famosi attori? L’indiscrezione bomba fa il giro del mondo e fa sognare i fan.

Un’indiscrezione che fa battere il cuore dei fan: due tra gli attori più amati e chiacchierati del momento sarebbero fidanzati! Il gossip arriva dalla Spagna e, a quanto pare, ci sono anche delle foto a conferma della relazione.

Secondo le indiscrezioni riportate da alcuni testimoni, i due sarebbero arrivati insieme agli Elle Style Awards, evento al quale hanno partecipato qualche giorno fa. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Siete nel posto giusto!

I due famosi attori beccati insieme: è scoppiato l’amore? L’indiscrezione arriva dalla Spagna

La bellissima Ester Exposito avrebbe ritrovato l’amore! Parliamo della giovane attrice spagnola, diventata nota per il ruolo di Carla nella serie tv Elite. Secondo un’indiscrezione lanciata da Hola! e riportata da Whoopsee, la 21 enne sarebbe stata avvistata all’evento con quello che sarebbe il suo nuovo flirt: si tratta di un suo collega altrettanto famoso. Di chi si tratta?

Di Nicolas Furtado, 33 anni, attore uruguaiano, protagonista della serie uscita qualche giorno fa , “Maradona Sogno Benedetto”, dedicata all’indimenticabile campione argentino. Ebbene, pare proprio che dopo la rottura con l’attore messicano Alejandro Speitzer, sia Nico Furtado ad aver fatto breccia nel cuore della meravigliosa contessina di Elite. La rivista Hola ha pubblicato anche alcune foto dei due attori insieme in giro in Spagna, ma al momento non ci sono conferme nè smentite dai diretti interessati. Quel che è certo è che insieme formerebbero davvero una coppia da urlo.

E per gli appassionati di Elite arriva una meravigliosa notizia: la sesta stagione della serie tv Netflix è stata confermata! La Exposito nel ruolo di Carla non è più nella serie e ci sono stati ulteriori addii nel cast ( Guzman e Ander), ma sono in arrivo anche nuovi personaggi, pronti ad arricchire la trama e gli intrighi del teen drama più amato degli ultimi anni. A dicembre, inoltre, sono in arrivo alcune puntate speciali, dedicate ai personaggi della serie. E voi avete mai seguito la serie?