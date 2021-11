“A volte litighiamo furiosamente”: chi è il fidanzato di Alfonso Signorini

E’ ‘il re del gossip’, ma Alfonso Signorini è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata: il suo fidanzato non è un volto sconosciuto.

Presente ormai da tanti anni in tv prima come opinionista e poi come conduttore, Alfonso Signorini ha un’eccellente carriera alle spalle. Dopo essere stato un professore di lettere, ha lavorato in importanti redazioni come quella di Panorama, è diventato direttore di celebri testate come Tv Sorrisi e Canzoni e Chi.

Leggi anche————–>>>Alfonso Signorini: “Ho vissuto episodi di bullismo”, non l’aveva mai detto prima

Negli ultimi anni lo vediamo al timone del GF Vip dopo essere stato opinionista del reality per anni: colto e preparato, Signorini è un volto amatissimo del piccolo schermo, ma della sua vita privata fino a poco tempo fa non si sapeva granché.

Intervistato a Verissimo, il giornalista si è raccontato a 360 gradi ed ha parlato anche del suo fidanzato: ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini parla del suo fidanzato: “Insieme da 19 anni”

L’uomo fidanzato col direttore di Chi è Paolo Galimberti, imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia. I due stanno insieme da ben 19 anni: “19 anni di vita insieme sono tanti”, ha detto Signorini nel salotto della Toffanin.

Leggi anche————>>>GF Vip, cosa faceva Alfonso Signorini prima di diventare famoso

“Quando ho capito che era amore? Non lo so…forse quando ho visto che noi ci rispettiamo molto. Il rispetto innanzitutto – ha spiegato il conduttore – E poi abbiamo due vite parallele. C’è autonomia da parte di entrambi. Ognuno ha la sua casa, ognuno ha la sua vita. Però sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme. La qualità del tempo, è quello che fa la differenza”.

Leggi anche————–>>>Alfonso Signorini, succede prima di ogni diretta del GF Vip: incredibile retroscena

Anche nella loro coppia ovviamente non mancato le liti: “A volte litighiamo in modo furibondo, non ci sentiamo. Però io ricordo sempre quello che mi disse mia mamma, a cui lo sai io sono legatissimo, a lei piaceva molto Paolo. Il giorno che se n’è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato Paolo”.

Un gesto toccante che, secondo Signorini, sua madre ha fatto intenzionalmente.