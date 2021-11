Beautiful, anticipazioni americane: nuovo amore per Katie Logan, sarà lui a farle dimenticare Bill Spencer? Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera americana.

Novità in arrivo in casa Beautiful! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dagli Usa promettono ulteriori colpi di scena. E nuovi amori, del tutto inaspettati, sono all’orizzonte…

E ben presto ci saranno novità anche per quanto riguarda la vita sentimentale di Katie Logan... La dolce sorella di Brooke è, da anni, legata a Bill Spencer: la loro relazione però è decisamente turbolenta, oltre che costellata da vari tradimenti dell’imprenditore. Arriverà un nuovo uomo a far battere il cuore della giovane Logan? Scopriamo le indiscrezioni che arrivano dall’America!

Katie Logan, nuovo amore in arrivo per la protagonista di Beautiful: le anticipazioni americane

Beautiful va in onda tutti i giorni, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa. Tutti sanno, però, che tra la messa in onda nel nostro Paese e la registrazione delle puntate negli Usa trascorrono circa 10 mesi! Di conseguenza, dall’America, ci arrivano sempre anticipazioni super interessanti, ed una di questa riguarda Katie Logan.

Katie è uscita dall’ennesima delusione ricevuta dal marito Bill, che ha baciato ( ancora una volta!) la sorella Brooke, per la quale ha un debole da sempre. Nonostante tutto, però, pare che il magnate sia intenzionato a farsi perdonare dalla moglie e salvare la sua famiglia. Andrà a finire così? Ebbene, pare proprio di no! Dall’America arrivano anticipazioni decisamente succulente sul personaggio di Katie. Quest’ultima non sembra intenzionata a perdonare Bill, del quale non riesce più a fidarsi. E di questo si confiderà molto spesso anche con Carter Walton… È proprio con il giovane avvocato dei Forrester che si creerà un feeling particolare!

I due saranno sempre più vicini: Carter ritiene Katie una donna straordinaria e non si spiega come Bill possa farsela scappare. Non se la farà scappare lui, quindi? Al momento non è accaduto ancora nulla di concreto, ma pare proprio che manchi poco alla nascita di una nuova coppia! Anche perché, dal suo canto, Carter arriva dalla delusione della rottura con Quinn, che ha deciso di tornare col marito Eric…

Insomma, ci aspettano mesi di trame ricche di intrighi! Non perdetevi le prossime puntate della soap e continuate a seguirci per tutte le anticipazioni direttamente dall’America.