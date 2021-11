Matteo de Il Castello delle Cerimonie ha appena svelato un retroscena davvero incredibile: ve lo sareste chiesti in tantissimi, ecco la verità.

Aspettavate con ansia questo momento, vero? Come darvi torto, d’altre parte! Non disperate, comunque. Mancano ancora pochissime ore e i nuovi episodi de Il Castello delle cerimonie andranno nuovamente in onda dopo il classico appuntamento settimanale con Bake Off Italia.

In attesa, però, di scoprire cosa ci riserveranno queste nuove puntate de Il Castello delle cerimonie e, soprattutto, chi saranno gli sposi che decideranno di festeggiare il loro giorno più bella in una location super elegante e raffinata, scopriamo insieme un retroscena davvero inedito. A svelarlo, molto probabilmente per la prima volta, è stato proprio Matteo Giordano, marito della mitica Donna Imma Polese. È proprio su Instagram che, in occasione della centesima puntata del programma, che il buon Giordano ha rivelato qualcosa a cui tutti hanno sempre pensato. “Molti di voi ce lo chiedono sempre..”, ha iniziato a scrivere Matteo a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia della sua splendida moglie. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Il Castello delle cerimonie, Matteo svela un retroscena incredibile: “Molti di voi ce lo chiedono”

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Matteo Giordano de Il Castello delle cerimonie, in occasione della centesima puntata del programma di Real Time, non ha potuto fare a meno di svelare un retroscena davvero incredibile. E che, da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe sia una domanda ‘gettonata’ da parte del suo pubblico.

Vi siete mai chiesti se, così come tantissimi spettatori, anche Donna Imma Polese e Matteo Giordano guardano gli episodi de Il Castello delle Cerimonie? Senza alcun dubbio, si! È proprio per questo motivo, quindi, che il mitico Matteo ha svelato ogni cosa. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la coppia di coniugi amatissimi non si perdano nemmeno un episodio. “Nonostante i mille impegni, non ne perdiamo nemmeno uno!”, ha scritto il buon Giordano a corredo di questo scatto che lo ritrae di spalle e col volto rivolto verso la tv, ma sempre mano nella mano con la sua adoratissima moglie.

L’avreste mai immaginato?