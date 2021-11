Chi è Vanessa Scalera: età, compagno, dove vive e chi è il suo idolo

In questo articolo vi parliamo di Vanessa Scalera: la sua età, chi è il compagno, dove vive e chi è l’idolo della famosa attrice

È divenuta famosa interpretando Imma Tataranni, ma in passato è stata protagonista con altre serie televisive. Conoscete tutte le curiosità sulla Scalera? Se volete conoscerle, continuate a leggere l’articolo.

Chi è Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 5 aprile del 1977. Ha 44 anni ed è una nota attrice. La sua carriera – come la maggior parte delle attrici – è iniziata a teatro. Il 2011 è stato l’anno dell’esordio. La Scalera ha debuttato sia al cinema che in televisione. Nel piccolo schermo ha preso parte alla serie televisiva di successo Squadra Antimafia – Palermo oggi. Al cinema, invece, ha recitato in Mari del sud.

L’attrice ha raggiunto il successo solo di recente, interpretando il Sostituto Procuratore Imma Tataranni. La serie televisiva va in onda in prima serata su Rai Uno ed ha avuto un enorme successo. Dopo l’esperienza nel cast della serie televisiva di Rai 1, la Scalera è stata chiamata per lavorare anche nella serie televisiva Romulus, in onda su Sky.

Questo è quanto concerne la carriera della Scalera, ma adesso vi sveliamo le curiosità sulla famosa attrice. Ad esempio, lo sapevate che prima di diventare un’attrice famosa, la Scalera da ragazzina si esercitava sul palco, recitando e facendo imitazioni?

L’imitazione che più le riusciva è quella di Adriano Celentano. Il Molleggiato non era solo il personaggio che sapeva imitare meglio, ma anche il suo idolo. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrizi e Canzoni, infatti, l’attrice ha dichiarato di essere sempre stata innamorata del famoso cantante. Forse anche per questo motivo l’imitazione le riusciva molto bene.

Se dal punto di vista artistico la Scalera è sempre stata innamorata di Adriano Celentano, dal punto di vista sentimentale l’attrice pare sia fidanzata da più di dieci anni con l’attore Filippo Gili. La Scalera, però, ha un carattere riservato e non ama parlare della sua vita privata. Proprio per questo motivo conosciamo poco sulla sua relazione.