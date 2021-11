E’ stato l’indimenticabile Padre Ralph nella miniserie “Uccelli di rovo”: com’è diventato e dove vive dopo 38 anni

Protagonista della miniserie ‘scandalo’ “Uccelli di rovo” dei primi anni ’80, l’attore che interpretava Padre Ralph ha cambiato vita.

Tratta dall’omonimo romanzo di Colleen McCullough del 1977, la miniserie “Uccelli di rovo” (titolo originale “The Thorn Birds”) arrivò sui nostri schermi a novembre del lontano 1983 battendo ogni record in termini di ascolti.

Leggi anche—————>>>Era Penny, l’affascinante partner di ballo di Johnny Castle in Dirty Dancing: dopo il successo, la drastica decisione

Interpretata dall’attore e cantante statunitense George Richard Chamberlain e dall’attrice britannica Rachel Claire Ward, narrava la storia d’amore tra un prete, Padre Ralph appunto, e una donna, Maggie Cleary.

Complice l’indiscutibile fascino del personaggio e dell’attore, Padre Ralph de Bricassart fu molto apprezzato dal pubblico femminile di allora, ma com’è diventato Richard Chamberlain dopo tutti questi anni?

Sono passati ben 38 anni, rivedere l’attore che recitava nel ruolo di Padre Ralph sarà un tuffo al cuore

Nato nel 1934, George Richard Chamberlain aveva raggiunto il successo grazie alla parte da protagonista nella celebre serie tv Il dottor Kildare del 1961.

Leggi anche————–>>>Nel film Pretty Woman era il direttore del famoso albergo: dopo più di 30 anni sarà sorprendente rivederlo così

Tanti i film della sua straordinaria carriera, tra cui Il conte di Montecristo, L’inferno di cristallo, L’ultima onda e tutta la saga de I tre moschettieri. Grande la fama raggiunta grazie alle miniserie Colorado, Shogun e, naturalmente, Uccelli di Rovo. Proprio sul set di quest’ultima, Chamberlain fu protagonista di un aneddoto molto particolare. Pare infatti che sia stato lui a far licenziare Jane Seymour, l’attrice scelta in un primo momento come protagonista femminile, ‘colpevole’ di aver fatto cadere sul suo petto del latte materno.

Leggi anche————->>>È stata la bambina del famosissimo film: sono trascorsi 48 anni, com’è diventata oggi la sua protagonista

Dopo il clamoroso successo come Padre Ralph, l’abbiamo visto recitare in altre pellicole e come guest star delle serie tv Will&Grace e Desperate Housewives. Oggi l’attore ha cambiato decisamente vita: vive alle Hawaii insieme al compagno, il produttore e regista Martin Rabbett. Nel 2003 ha infatti dichiarato apertamente di essere omosessuale nel suo libro autobiografico “Shattered Love” (Amore infranto).

Questa immagine risale a pochissimi anni fa: non c’è che dire, il suo fascino è rimasto immutato!