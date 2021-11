Occhi puntati sulla giacca di Emma Marrone a X Factor: il prezzo è da capogiro, i dettagli del look della giurata del talent.

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, quella di X Factor andata in onda ieri, giovedì 4 novembre 2021. Si tratta del secondo Live della edizione 2021, dove abbiamo avuto il primo verdetto: eliminati dalla competizione i Westfalia, del team di Mika. La gara entra nel vivo e si fa sempre più accesa, ma ad attirare l’attenzione del pubblico ci ha pensato, come sempre, anche il look della meravigliosa Emma Marrone.

Per le puntate del talent, dove è una dei giurati, l’ex cantante di Amici sceglie sempre outifit che non passano inosservati. Ieri sera, oltre ad un’acconciatura assolutamente originale, Emma ha sfoggiato una meravigliosa giacca nera in tulle e lurex. Il capo di abbigliamento ha colpito tutti per la sua bellezza, ma vi colpirà ancora di più il prezzo. Curiosi di sapere quanto costa? Siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —->Emma Marrone non ci sta e risponde alle accuse: replica da applausi

Emma Marrone in giacca nera per la puntata di X Factor: il prezzo vi lascerà senza parole, ecco quanto costa

Dopo aver presentato i propri inediti, i 12 concorrenti di X Factor si sono esibiti nelle cover: è quanto abbiamo visto nel secondo live di X Factor. Una puntata ricca di colpi di scena, con l’eliminazione dei Westfalia e un annuncio incredibile: super ospite del quinto live, del 25 novembre, Ed Sheeran! In attesa della prossima puntata, concentriamoci sul look della meravigliosa Emma Marrone.

Grintosa e senza peli sulla lingua, Emma è una dei quattro giudici del talent. I look scelti per le puntate non sono mai banali e ad aver colpito tutti ieri sera è la sua giacca nera. Curiosi di avere qualche informazioni in più sul capo? Ebbene, la sempre informata pagina Instagram Closet Italy ci fa sapere che si tratta di una giacca di Louis Vuitton, dal prezzo decisamente notevole: 3.400 euro.

LEGGI ANCHE —->“A dicembre su Sky”, è in arrivo una nuova serie televisiva: nel cast anche Emma Marrone!

Insomma, un look decisamente stellare per Emma, che per la serata di ieri ha sfoggiato una maxi cresta creata coni suoi capelli raccolti. Come sempre, la Marrone sa come farsi notare! E voi avete seguito la puntata di ieri del talent di Sky?