Matrimonio a prima vista 7, Jessica e Sergio incontrano i genitori della sposa: avete visto la ‘reazione’ di suo padre?

Matrimonio a prima vista è arrivato alla settima edizione. Il format ha avuto in questi anni un incredibile successo. Anche questa nuova edizione sembra stia riscontrando il forte apprezzamento del pubblico, che non si perde una sola puntata.

Le coppie, formate da Jessica e Sergio, Dalila con Manuel e Martina con Davide stanno affrontando la convivenza, anzi, sono in fase di conclusione. Mancano pochissimi giorni al termine di questa esperienza e dovranno decidere cosa fare. A catturare l’interesse dei telespettatori, sicuramente c’è la coppia formata da Jessica con Sergio. Al momento, sembrano essere i più equilibrati. I due sposini, nella puntata di martedì 2 novembre, sono andati a casa dei genitori della sposa. Ma come ha reagito il padre di Jessica?

Matrimonio a prima vista 7, Sergio e Jessica: l’incontro con i genitori e la reazione del padre della sposa

Mancano pochissimi giorni e scopriremo se le tre coppie di Matrimonio a prima vista sono rimaste insieme oppure hanno deciso di separarsi. Al momento, il rapporto per due coppie non va proprio nel migliore dei modi. Dalila e Manuel hanno avuto una forte discussione e la donna ha invitato l’uomo ad andare via.

Martina e Davide sembrerebbe che non abbiano proprio iniziato questa esperienza. In particolare la donna è sempre stata distante, a differenza della sposo.

La coppia che sta conquistando i telespettatori e che risulta essere al momento quella più equilibrata è quella formata da Jessica e Sergio. I due sembrerebbero fatti l’uno per l’altra. Nella puntata di martedì 2 novembre, sono andati a casa dei genitori della sposa. Un momento tanto atteso, dato che, nel giorno del matrimonio, tra Sergio e il padre di Jessica non è andato tutto liscio. Ma come ha reagito il papà di Jessica quando li ha visti insieme? E soprattutto, cosa pensa adesso dopo aver visto lo sposo?

Ebbene, non vedevamo l’ora di scoprirlo. Il padre della sposa ha avuto una reazione più che positiva. Ha detto che vedendo Sergio, trova che sia un bravissimo ragazzo. Anzi, si è lasciato andare ad una confidenza molto bella. Secondo il suo parere, sua figlia si sta innamorando dell’uomo. Sarà davvero così? Lo scopriremo molto presto.