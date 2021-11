Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole proprio lei: Ambra Angiolini prossimamente ballerina per una notte?

Indiscrezione ‘bomba’ di Dagospia su chi potrebbe esserci presto sul palco di Ballando con le stelle: si tratta proprio di Ambra Angiolini!

Prosegue a vele spiegate la sedicesima edizione di Ballando con le stelle: dopo l’eliminazione di Valerio Rossi Albertini, chi sarà il concorrente che dovrà uscire dalla gara domani sera? Intanto, sappiamo che l’ospite speciale che vedremo danzare sarà l’attrice Sandra Milo: come ogni sabato, lo show di Milly Carlucci accoglierà quindi un altro grande personaggio molto gradito al pubblico.

Ma Milly, si sa, è abituata a non fermarsi mai e a puntare sempre in alto: il settimanale Chi aveva rivelato che era stata Ambra Angiolini a ricevere di nuovo la proposta di scendere in pista dopo aver accettato già nel 2014. A quanto pare, però, l’attrice aveva risposto di no e allora la Carlucci le aveva prospettato l’ipotesi di un cachet coi fiocchi.

Ora, secondo quanto rivela Dagospia, le trattative si sarebbero riaperte: innanzitutto, la cifra offerta ad Ambra si aggirerebbe attorno ai 40/50 mila euro; in secondo luogo, l’ex compagna di Massimiliano Allegri avrebbe posto una condizione.

Ambra Angiolini a Ballando con le stelle? Cosa avrebbe risposto l’attrice

Protagonista suo malgrado del polverone mediatico innalzato dalla consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, nelle ultime settimane Ambra Angiolini ha avuto tutti gli occhi puntati su di sé.

Secondo molti, Antonio Ricci e la sua squadra sarebbero stati alquanto indelicati e inopportuni nel compiere quel gesto verso una donna che sta soffrendo per la fine di una storia d’amore.

Ebbene, secondo Dagospia non è escluso che la Angiolini possa accettare di scendere in pista a Ballando ma la condizione stabilita sarebbe quella di non accennare minimamente alla sua vicenda personale che tanto ha fatto parlare in questo periodo.

Un comportamento più che comprensibile da parte dell’attrice romana che si è vista ultimamente fin troppo al centro dell’attenzione. Ad ogni modo, se dovesse essere confermata la sua presenza a Ballando con le stelle, il pubblico non potrà che esserne felice.