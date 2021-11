Come avere 75 anni e sembrare una ragazzina: il segreto di Suzanne Somers di Tre cuori in affitto

Nonostante abbia compiuto 75 anni qualche giorno fa, Suzanne Somers ne dimostra 20 in meno: volete conoscere tutti i suoi segreti?

Da quando negli anni ’80 la vedevamo nel ruolo di Chrissy nello storico telefilm Tre cuori in affitto di tempo ne è passato. Eppure Suzanne Somers sembra non risentire affatto degli effetti del tempo: ancora oggi è in splendida forma alla veneranda età di 75 anni!

Sì, perché anche se sembra assurdo, è proprio questa l’età della bionda attrice considerata una vera icona di bellezza. E non potrebbe essere altrimenti visto il suo fisico statuario che fa sorgere spontanea un’unica domanda: qual è il suo segreto?

Diciamo che più che un unico segreto, la bella Suzanne ne ha diversi: “Mangio come se la mia vita dipendesse da quello che mangio”, ha detto in un’intervista. Una visione del cibo e delle abitudini alimentari che derivano anche dalla brutta esperienza vissuta quando ha scoperto di avere un tumore al seno.

Da allora ha imparato a prendersi più cura di se stessa: “Posso dire che l’invecchiamento può essere incredibile se sai come affrontarlo. Certo, ci vuole un po’ di lavoro. Si tratta di salute, di cambiare il nostro modo di pensare e capire cosa ci sta facendo ammalare e come possiamo combatterlo”, spiega.

Importantissimo secondo lei anche ascoltare i segnali che il corpo ci manda attraverso dolori, smemoratezza, disidratazione e altri sintomi. Scopriamo quindi in cosa consiste la sua dieta.

Suzanne Somers, cosa prevede il suo stile alimentare: così l’attrice si mantiene giovane

La Somers ha dichiarato di non fare chissà quali rinunce a tavola e di non fare chissà quali allenamenti in palestra. Semplicemente, sta attenta a mangiare alimenti nutrienti e il più possibile naturali. Ama la buona cucina purché contenga grassi sani (olio d’oliva, olio di semi di lino, olio di cocco, noci e avocado). Grande spazio poi alle proteine ​​durante i pasti perché favoriscono il senso di sazietà più a lungo e accelerano il metabolismo.

Fondamentale inoltre “Ridurre lo zucchero e i cereali bianchi, scambiandoli con versioni integrali più sane. I ‘cibi bianchi’ – come torte, riso e pane – creano picchi dei livelli di zucchero nel sangue e di insulina, e se il nostro corpo non ha un uso per quel picco di zucchero, lo immagazzina come grasso che finirà intorno al punto vita”, spiega l’imprenditrice.

Suzanne fa movimento ogni giorno e fa in modo di stare lontana da tossine e sostanze chimiche. “Non disdegno una vita sessuale intensa e dormo otto ore a notte. Bevo molta acqua”, dice nell’intervista. Convinta dei benefici degli ormoni bioidentici, l’attrice racconta: “Ho anche capito come raggiungere l’equilibrio ormonale naturale utile a ogni persona over 40”.

Per aiutare il fegato a funzionare al meglio, Suzanne consiglia di bere una tazza di acqua tiepida con il succo di mezzo limone fresco o un cucchiaio di aceto di mele prima dei pasti più importanti. Anche le uova, ricche di lecitina, sono fondamentali per disintossicare il fegato. Bisogna poi assumere minerali essenziali (rame, magnesio e zinco) e vitamine (la C e la maggior parte del gruppo B), l’acido folico e i flavonoidi (contenuti nelle verdure colorate).

Il trucco per la cura della pelle

Anche per quanto riguarda la salute della pelle, la bionda star di Tre cuori in affitto fa molta attenzione ai prodotti da utilizzare: “Quando si scelgono creme, saponi e cosmetici, è meglio che siano naturali. Il biologico è buono, ma Certified Toxic free è ancora meglio. Cercate prodotti certificati privi di sostanze tossiche e il più naturali possibile, per aiutare a mantenere le sostanze chimiche lontane dal vostro corpo il più possibile”.

A giudicare da questa foto, diremmo che vale la pena di provare a seguire i suoi consigli, site d’accordo?