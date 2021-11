GF Vip, ‘scintille’ nella notte: “Non venire a insegnare a me!”, Miriana su tutte le furie

Lite furiosa post puntata stanotte al GF Vip: Miriana Trevisan reagisce all’accusa di una coinquilina e mette in chiaro le cose.

Puntata senza esclusione di colpi quella di ieri sera, venerdì 5 novembre, al GF Vip 6: protagonista indiscusso della serata, Alex Belli che, tra la lite con Aldo Montano e l’enigmatico rapporto con Soleil Sorge, è in questi giorni al centro di molte polemiche.

Il momento più atteso è stato sicuramente il faccia a faccia con la moglie Delia Duran, la quale fuori dalla casa ha avuto anche un acceso scontro con Soleil. La venezuelana ha usato parole durissime contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha definito “una gatta morta”.

Finita la puntata, gli animi sono rimasti ancora tesissimi e l’italo americana ha attaccato anche Miriana Trevisan. Sappiamo che quest’ultima ha dovuto più volte nel corso delle ultima puntate difendersi da vari giudizi sul feeling instaurato con Nicola Pisu e che si è sentita spesso criticata dai coinquilini per l’atteggiamento assunto nei confronti del trentaduenne che potrebbe illuderlo e farlo soffrire.

Durante la diretta di ieri sera, sono stati mostrati a Soleil e Alex i confessionali in cui gli altri concorrenti parlavano del loro rapporto e stanotte la Sorge ha accusato Miriana: “Complimenti anche a te. Sono rimasta male che tu sei caduta e ti dava fastidio quando gli altri parlavano di te o delle tue cose. Tu eri lì a fare lo stesso giochino”.

A queste parole la Trevisan ha reagito malissimo, vediamo cos’è successo.

GF Vip, scontro in sauna tra Soleil e Miriana: “Devi sempre colpire qualcuno!”

Profondamente risentita per l’accusa, l’ex stellina di Non è la Rai si è infuriata come mai prima d’ora. Si è difesa dicendo che in confessionale ha sostenuto che Alex deve essere se stesso, ma che effettivamente è comprensibile che la Duran si sia sentita ferita dai comportamenti tra lui e Soleil: “Delia è rimasta ferita. Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere hai capito? Non venire a insegnare a me che prima stavi parlando di me e Nicola. Adesso vuoi colpire me? Poi chi altro? Devi sempre colpire o isolare qualcuno”, ha detto furiosa.

La Sorge le ha ricordato che nelle prime settimane in cui si sentiva esclusa dagli altri, lei le è stata vicino: “Fino a qualche tempo fa dicevi che le persone ti emarginavano e che io avevo capito tutto e che ero l’unica vera”.

“Tu mi hai anche sempre difeso, ma lo sai cosa ho detto in confessionale oggi che ho paura a parlare con te perché se mi confido prima o poi me lo rigiri contro come adesso. Aveva ragione Raffaella. Tieniti il tuo Alex, isolalo ancora che l’abbiamo perso”, ha risposto la Trevisan.

Come andrà a finire tra le due? Ci saranno ancora altri chiarimenti? Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!