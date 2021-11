Arriva la drastica decisione di Mediaset: il programma di Italia1 potrebbe non andare più in onda: cos’è successo a pochi giorni dal debutto.

Mediaset avrebbe presto una drastica decisione e avrebbe stoppato l’imminente uscita del programma. A pochissimi giorni dal debutto, stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese abbia deciso di non mandare più in onda il programma.

Mediaset avrebbe fatto la sua scelta. Sembrava che il programma fosse già deciso, dato che abbiamo visto tutti la pubblicità e anche alcuni dei suoi futuri ospiti, ma invece sembrerebbe non essere affatto così. I vertici di Mediaset all’ultimo sembrerebbe che abbiano deciso di non andare avanti con questo progetto. Scopriamo di chi si tratta.

Decisione incredibile di Mediaset: il programma potrebbe non andare in onda

Il programma avrebbe dovuto tenere compagnia ai telespettatori già da fine ottobre, con 5 puntate trasmesse su Italia1 il martedì in prima serata, ma a quanto pare è tutto slittato. Anche se ancora non esisteva una data ufficiale sull’uscita del programma, era tutto stabilito, tant’è che era stato trasmesso il promo, ma qualcosa è andato storto.

Il programma in questione è Back to School, nuovissimo programma di Nicola Savino, il volto noto delle Iene. Il format del programma avrebbe dovuto istruire con il sorriso, infatti, gli ospiti. I quali, a loro volto, si sarebbero dovuti sottoporre nuovamente ad un esame di quinta elementare. Tra i Vip scelti per questa esperienza spiccavano i nomi di Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Clementino, Eleonora Giorgi, Enzo Miccio, Vladimir Luxuria e molti altri. Insomma, era stato tutto nei minimi dettagli. Secondo il portale di Davide Maggio il progetto sarebbe però naufragato, dopo che i vertici Mediaset avrebbero visionato “le cinque puntate già realizzate e pronte a essere trasmesse”.

Nicola Savino potrebbe rinunciare alla conduzione di un programma tutto suo, ma resterà comunque al timone delle Iene, accompagnato di volta in volta dalle famose colleghe del mondo dello spettacolo, come Elodie, Madame e Elisabetta Canalis.