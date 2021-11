Avete mai visto Lucrezia Lando al naturale? Su Instagram, spunta uno scatto completamente senza trucco: è stupenda, che schianto!

È tra le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando. A distanza di qualche mese dalla sua vittoria con Gilles Rocca, l’amatissima ballerina è ritornata nel programma. E, in coppia con Andrea Iannone, sta regalando ai suoi ammiratori delle performances davvero da urlo!

Sin dalla sua prima apparizione sul palco di Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando ha saputo conquistare tutti non soltanto per il suo talento, ma anche per la sua immensa bellezza. Occhi chiari, capelli biondi e ricci e una forma fisica davvero incredibile, la giovanissima ballerina non può assolutamente passare inosservata! Voi, però, l’avete mai vista senza trucco? Ogni sabato sera siamo abituati a vederla truccata, preparata e più bella che mai, ma com’è però al naturale? Sul suo canale Instagram, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto inedito. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Siete pronti anche voi a vederla? Ci pensiamo immediatamente!

Lucrezia Lando senza trucco, voi l’avete mai vista? Che schianto, guardate qui!

Oltre ad essere la regina di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando può essere considerata tale anche sul suo canale social ufficiale.

Attivissima sul suo profilo Instagram ufficiale, la splendida ballerina di Ballando con le stelle non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a recapitare uno scatto del tutto inedito, ma quanto incredibile. Come dicevamo, siamo abituati a vedere la ballerina professionista di Ballando sempre molto truccata e preparata, ma com’è invece senza trucco? Ebbene: appena vedrete questo scatto, resterete davvero di stucco! Che sia truccato o no, Lucrezia Lando è davvero spettacolare! Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente:

Eccola, Lucrezia Lando senza trucco! Coi capelli legati e completamente al naturale, la ballerina di Ballando con le stelle si mostra proprio così al suo pubblico. E, com’è giusto che sia, si aggiudica un vero e proprio boom di likes. D’altra parte, come si fa a dire il contrario?