Clamorosa decisione dell’ultimo minuto di Mediaset: il cast dell’amatissimo programma viene completamente rivoluzionato, cos’è successo.

Un vero e proprio colpo di scena, non c’è che dire! Da quanto si apprende, sembrerebbe che Mediaset abbia preso una clamorosa decisione all’ultima puntata: rivoluzionare interamente e completamente il cast dell’amatissimo programma!

Sembrerebbe proprio che Mediaset abbia deciso di continuare a sorprendere i suoi fedelissimi telespettatori. Ed, oltre a presentare dei progetti lavorativi davvero impressionanti e di successo, ha pensato bene di prendere una decisione che non può assolutamente passare inosservata. Da quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che ci sia la conferma di un amatissimo programma di Canale 5, ma che il suo numerosissimo pubblico dovrà fare a meno di alcuni pezzi da novanta che hanno fatto la differenza nel corso dell’edizione precedente. Di cosa parliamo esattamente?

Mediaset rivoluziona il cast del programma: bruttissima notizia

Una cosa è certa: stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che la prossima edizione de L’isola dei Famosi sia confermata. Quindi, carissimi suoi telespettatori, a quanto pare, potrete tirare un sospiro di sollievo: l’adventure reality ci farà nuovamente compagnia! A seguito di questa splendida notizia, ce n’è una che, senza alcun dubbio, non vi farà affatto piacere. Su TV Blog, infatti, si legge che Mediaset abbia deciso di rivoluzionare completamente il cast.

Da quanto si apprende dal portale, sembrerebbe alcuni protagonisti della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi non verranno confermati. Chi in particolare? Molto probabilmente, non ci saranno né Elettra Lamborghini, né Tommaso Zorzi e né Iva Zanicchi, che ricordiamo hanno vestito i panni di opinionisti. E, a quanto pare, anche Massimiliano Rosolino potrebbe non essere nuovamente l’inviato del reality.

Ci sarà L’Isola dei Famosi?

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo della conduttrice? Dopo la conduzione di Star in the Star, Ilary Blasi nuovamente al timone de L’Isola dei Famosi? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. A quanto pare, dopo il ritorno della primavera scorsa su Canale 5, la conduttrice romana potrebbe essere la madrina anche della diciassettesima edizione. D’altra parte, lo aveva anche confermato lo stesso Maurizio Costanzo.

Cosa ne pensate di questa decisione?