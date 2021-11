“I nostri cuori sono pieni di gioia”: l’amatissima attrice è diventata mamma per la seconda volta, l’annuncio apparso sui social è dolcissimo.

L’annuncio è apparso nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 novembre, ma la nascita è avvenuta in mattinata. L‘amatissima attrice è diventata mamma per la seconda volta: è nato Leonardo! Ad annunciarlo è stata proprio lei attraverso il suo canale social, dove ha postato una foto in cui tiene in braccio il piccolino, in compagnia del marito.

Pioggia di likes e di messaggi dolcissimi per la coppia di neo genitori, che hanno voluto condividere questa gioia immensa con tutti! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima attrice è diventata mamma bis: è nato Leonardo, gioia immensa

L’attrice toscana è diventata mamma per la seconda volta: alle 9 e 18 di venerdì 5 novembre è nato Leonardo, il suo secondo figlio, il primo maschietto per lei. “I nostri cuori sono pieni di gioia”, scrive nel post, in cui ha allegato il primo scatto di famiglia, in compagnia del bebè. Di chi stiamo parlando?

Della meravigliosa Martina Stella, che ha dato alla luce il frutto dell’amore con il marito Andrea Manfredonia, procuratore calcistico. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso giugno e ieri, finalmente, la coppia ha potuto stringere tra le braccia il piccolo Leonardo. Si tratta della seconda gravidanza per la Stella, già mamma di Ginevra, nata nel 2012 dalla storia con Gabriele Gregorini, conclusasi due anni dopo l’arrivo della piccola.

Martina Stella e Andrea Manfredonia sono legati dal 2015 e si sono sposati nel settembre del 2016, a Sutri (Viterbo), con una cerimonia intima , organizzata dal noto wedding planner Enzo Miccio. Dopo cinque anni da quel giorno magico, una nuova magia: l’arrivo di Leonardo. Una pioggia di messaggi ha raggiunto la coppia: non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai nero genitori Martina ed Andrea. E benvenuto al mondo dolce Leonardo!