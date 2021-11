Scoppia in lacrime e lascia lo studio improvvisamente: è successo di tutto a Uomini e Donne

Scoppia in lacrime e lascia lo studio improvvisamente: è successo di tutto nell’ultima puntata di Uomini e Donne.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. Nello studio della trasmissione di Maria De Filippi i colpi di scena sono all’ordine del giorno e, proprio nella puntata di ieri, è accaduto qualcosa di inaspettato: un amato protagonista ha lasciato lo studio!

È scoppiato in lacrime, deluso da ciò che ha visto in studio, e, durante il ballo, non è riuscito a restare seduto: ha lasciato la trasmissione. Addio definitivo o tornerà sui suoi passi? Scopriamo i dettagli di questo colpo di scena.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, sta per diventare papà: gioia immensa per l’ex protagonista del programma

Uomini e Donne, il corteggiatore scoppia in lacrime e lascia lo studio: cosa accadrà adesso?

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda ieri, venerdì 5 novembre 2021. Dopo la parentesi dedicata al trono Over, con le avventure di Gemma Galgani e company, si passa al trono classico ed è qui che è successo di tutto. Durante uno dei balli in puntata, uno dei corteggiatori ha lasciato lo studio: di chi si tratta?

Si tratta di Luca Salatino, corteggiatore della tronista Roberta. Il corteggiatore è apparso molto provato dopo aver visto l’esterna tra la tronista e il suo “rivale”, l‘altro corteggiatore Samuele. Tra i due, infatti, è nato un feeling che sta crescendo sempre più. E che sta preoccupando notevolmente Luca, a tal punto che è scoppiato in lacrime in studio. Il corteggiatore ammette di fare fatica nel vedere la donna a cui tiene in compagnia di un altro ragazzo: per gli opinionisti in studio Luca è innamorato anche se non lo ha ancora dichiarato! Il tutto si è complicato quando, a fine puntata, Roberta ha avuto la possibilità di ballare con uno solo di loro ed ha scelto Samuele.

È a questo punto che Luca, ancora affranto, ha lasciato lo studio! Roberta andrà nuovamente a riprenderlo, come qualche settimana fa, o sarà un addio definitivo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate dell’amatissima trasmissione di Canale 5 per scoprire cosa accadrà nel trono Classico e quale sarà la decisione definitiva di Luca. Voi preferite Roberta con Luca o con Samuele?