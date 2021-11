Le anticipazioni della puntata di Verissimo del 7 Novembre preannunciano una puntata imperdibile: ci sarà anche lui, che colpo pazzesco!

Le temperature, diciamoci la verità, sono quelle che sono in questi ultimi periodo. E questo, quindi, è un valido motivo per restare in casa. Ed, oltre a dedicarsi alla famiglia, a trascorrere un pomeriggio all’insegno delle emozioni. A partire dalle ore 16:30, dopo la classica puntata di Amici – anch’essa imperdibile – Silvia Toffanin condurrà una nuova puntata di Verissimo.

A distanza di pochissime ore dalla messa in onda della puntata del 6 Novembre, Verissimo va nuovamente in onda. Ed è pronto a regalare delle ore incredibili. Nello studio televisivo di Cologno Monzese, ovviamente, ci sarà sempre lei: Silvia Toffanin. E, come al solito, non sarà affatto da sola, bensì sarà dolcemente accompagnata da alcuni ospiti davvero incredibili. Chi sono? Le anticipazioni promettono dei personaggi davvero pazzeschi. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio della puntata del 7 Novembre? Benissimo: vi diremo noi tutto!

Verissimo, le anticipazioni della puntata del 7 Novembre: ci sarà anche lui!

Reggetevi forte, questa nuova puntata di Verissimo sarà davvero sensazionale. A partire dalle ore 16:30 di oggi, Domenica 7 Novembre, Silvia Toffanin condurrà una nuova appuntamento del suo programma. E, come al solito, regala al suo pubblico degli ospiti davvero fenomenali.

A partire dalla mitica voce della televisione italiana fino a colui che ha fatto la storia, gli ospiti di oggi sono più che strepitosi. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente:

Dopo aver portato la Nazionale Italiana sui tetti d’Europa, Roberto Mancini sarà ospite della mitica Silvia Toffanin. Tra calcio, carriera, vita privata ed amicizia, il ct dell’Italia si racconterà come mai prima d’ora;

sarà ospite della mitica Silvia Toffanin. Tra calcio, carriera, vita privata ed amicizia, il ct dell’Italia si racconterà come mai prima d’ora; Red Canzian: a distanza di alcune settimane dall’ospitata di Dodi Battaglia, tocca a lui a fare il suo ingresso in studio. Lo storico componente dei Pooh si lascerà andare ad una toccante intervista con la padrone di casa;

a distanza di alcune settimane dall’ospitata di Dodi Battaglia, tocca a lui a fare il suo ingresso in studio. Lo storico componente dei Pooh si lascerà andare ad una toccante intervista con la padrone di casa; Il Volo: ne hanno fatta di strada da quando sono apparsi per la prima volta in tv. Da quel momento, sono trascorsi anni, eppure continuano ad essere amatissimi e seguitissimi. Cosa racconteranno alla padrona di casa? Staremo a vedere!

ne hanno fatta di strada da quando sono apparsi per la prima volta in tv. Da quel momento, sono trascorsi anni, eppure continuano ad essere amatissimi e seguitissimi. Cosa racconteranno alla padrona di casa? Staremo a vedere! Iva Zanicchi: dopo qualche giorno dall’esordio di D’Iva, show dedicato ai suoi 60 anni di carriera, la mitica cantante sarà ospite della dolce Silvia. Insomma, sarà un momento davvero imperdibile.

Insomma, tutti ospiti fenomenale. Noi non ce la perderemo, voi?