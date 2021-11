Ballando con le stelle, perché Ivan Zazzaroni sta sempre in piedi? Svelato il motivo, impensabile!

Tutti se lo chiedono: Ivan Zazzaroni, da anni tra i giudici di Ballando con le stelle, sta sempre in piedi a differenza dei colleghi, perché?

Dal mondo del calcio a quello del ballo: nonostante sia un giornalista sportivo, Ivan Zazzaroni è una delle presenze fondamentali di Ballando con le stelle. Giudice dello show dal 2006, dal 2018 è direttore del Corriere dello Sport – Stadio.

Quando lo vediamo il sabato sera accanto ai colleghi Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, è impossibile non far caso ad un particolare: Ivan non è mai seduto sullo sgabello a differenza degli altri. Perché?

E’ una delle domande più gettonate tra l’affezionato pubblico della trasmissione condotta da Milly Carlucci e la risposta è davvero impensabile! E’ stato lo stesso Zazzaroni a rivelare il motivo si questa sua abitudine, scopriamolo!

Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni non si siede mai: tutti se lo chiedono

Nato a Bologna il 26 gennaio 1958, dal punto di vista sentimentale Zazzaroni è felice dal 2007 accanto alla compagna e collega Monica Gasparini, storico volto di Studio Aperto. Precedentemente è stato sposato con Cristina Canali che nel 1990 gli ha dato un figlio.

Il carisma e la lucidità di giudizio che dimostra da sempre nel ruolo di giudice, lo rendono amatissimo dai fan del programma. Talvolta tagliente ma sempre acuto, Ivan sa come non risultare mai banale nelle sue osservazioni sulle performance dei concorrenti.

La sua abitudine di non sedersi mai sullo sgabello suscita molta curiosità ed è stato lui stesso a svelare il perché. Ne ha parlato in un’intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: ”Uno dei motivi è perché per la puntata arrivo da Milano in treno, e sto seduto per tre ore. Poi gli sgabelli sono scomodi, magari prima provo a sedermi ma dopo poco preferisco restare in piedi. Ormai è diventato un rito scaramantico”. Una ragione molto semplice che molti però non avevano ipotizzato.

E voi state seguendo l’attuale edizione di Ballando? Vi trovate d’accordo con i giudizi espressi finora da Ivan?