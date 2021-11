GF Vip, clamorosa gaffe in regia: mandato in onda per errore un confessionale di una delle concorrenti; ecco cosa è successo in diretta.

La sesta edizione del GF Vip 6 è entrata ormai nel vivo. I colpi di scena nella casa più spiata della tv sono all’ordine del giorno: la tensione tra i vipponi è sempre più alta. Le puntate in onda di sera sono quelle del lunedì e del venerdì, ma i telespettatori possono seguire la diretta 24 ore su 24, attraverso l’app o il sito Mediaset, o su Mediaset Extra. Ed è proprio durante la diretta che si è notata una clamorosa gaffe delle regia!

Nel bel mezzo della diretta, infatti, sono apparse le immagini del confessionale di una delle concorrenti. Immagini assolutamente private, dato che le riprese del confessionale non sono mai disponibile in diretta, ma solo montate per le clip delle puntate. Il video è diventato virale sui social; scopriamo i dettagli.

GF Vip, clamorosa gaffe in regia: in onda per sbaglio un confessionale di Jessica

Ai telespettatori del GF Vip, si sa, non sfugge nulla. Neanche l’errore della regia, che ha mandato per sbaglio le immagini dal confessionale nel bel mezzo della diretta. Cosa è andato in onda?

Protagonista dell’errore, suo malgrado, Jessica, una delle sorelle Selassiè. La concorrente era in confessionale per chiedere un medicinale, per via di alcuni problemi intestinali… Una richiesta che doveva restare privata, ma che è diventata pubblica! La gaffe è diventata virale sui social e il video è stato commentato da tantissimi fan, in particolare su Twitter.

E voi, siete tra i telespettatori affezionati che seguono anche la diretta? Per voi una bellissima notizia: anche quest’anno il GF Vip si allungherà. Il reality non terminerà a dicembre, come inizialmente previsto, ma diversi mesi dopo. Nuovi concorrenti stanno per fare il loro ingresso in casa: ne vedremo delle belle.