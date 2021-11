Matrimonio a prima vista 7, Martina pensa ancora al suo ex? Quelle parole spiazzano.

Matrimonio a prima vista è arrivato alla settima edizione. Tutte hanno avuto un incredibile successo. I telespettatori si lasciano travolgere da quanto vivono in prima persona le coppie. I protagonisti di questa nuova edizione sono Martina con Davide, Jessica e Sergio e Manuel con Dalila.

Abbiamo visto che la convivenza sta per finire, e sta per arrivare il difficile giorno, quello della scelta. Quale sarà la decisione degli sposi? Sembrerebbe che, Martina abbia già preso una decisione. La moglie da Davide è sempre stata molto distante dall’uomo. Nella puntata di Martedì 2 novembre, è andata da lui, ma quando è ritornata c’è stato l’incontro con la sua amica. Insieme, hanno aperto il discorso ex fidanzato. Cosa ha rivelato Martina.

Matrimonio a prima vista 7, le parole di Martina spiazzano: riguarda il suo ex

Siamo ormai sul finire dell’esperimento. Le coppie di Matrimonio a prima vista, formate da Davide con Martina, Dalila e Manuel e Jessica con Sergio, dovranno prendere una decisione. Quello che sappiamo è che la convivenza ha portato alla luce molte incomprensioni.

Quella che sembrava essere la coppia più unita, parliamo di Dalila con Manuel, non lo è più. I dubbi della sposa hanno preso il sopravvento e questo ha portato ad uno scontro acceso con il marito. Jessica e Sergio sembrano essere i più equilibrati e hanno instaurato un bellissimo rapporto. La coppia che più fa discutere è quella formata da Martina e Davide. L’uomo ha cercato più volte di andare incontro alla sposa, trovando un muro. Il biglietto del suo ex ha spiazzato letteralmente tutti. Nella puntata di martedì 2 novembre, la donna dopo essere stata a casa del marito, è rientrata. Qui, ha avuto un confronto con la sua amica e le due hanno aperto il discorso dell’ex.

L’amica di Martina ha chiesto se questo suo atteggiamento distante nei confronti di Davide è dovuto alla comparsa di questo ex, ma lei ha risposto di no, con una certa titubanza. Anzi, ha fatto intendere che questo messaggio l’ha molto destabilizzata e che forse, non era pronta a partecipare all’esperimento. Ad un certo punto la sua amica ha anche detto: “Questa persona che ex non è mai stata”, e davanti a queste parole la sposa ha detto ‘andiamo oltre’. L’amica ha cercato di farle capire che il suo ex compagno non le è stata vicino, non le ha mai mandato un messaggio e non ha fatto nulla per lei. La risposta della sposa è stata piena di dubbi, cenni e basta. La domanda che ci poniamo è: Martina pensa ancora al suo ex?