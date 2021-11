Paola Perego è un’amatissima conduttrice, ma siamo certi che non tutti conoscono la sua casa: dal soggiorno alla cucina, che spettacolo!

È un volto amatissimo della televisione, Paola Perego. Attualmente al timone, insieme a Simona Ventura, del programma ‘Citofonare Rai Due’, la conduttrice vanta di un curriculum davvero impressionante. Entrata a far parte di questo mondo come modella, molto presto, la Perego si è contraddistinta per le sue doti da conduttrice. E, da quel momento, non si mai è più fermata.

Ad oggi, quindi, Paola Perego vanta di un successo davvero clamoroso. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono la sua casa. Abbiamo ragione? Ebbene: se siete curiosi anche voi di vederla, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che la ritraggono all’interno del suo nido d’amore condiviso con Lucio Presta. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è davvero pazzesca!

Paola Perego, avete mai visto la sua casa? È fenomenale!

Oltre che vantare di un successo davvero clamoroso per la sua incredibile carriera, anche sui social Paola Perego è una vera e propria celebrità. Seguitissima ed amatissima, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di mettersi in contatto col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che la ritraggono all’interno della sua casa. L’avete mai vista?

Quello che non può assolutamente passare inosservato del nido d’amore di Lucio Presta e Paola Perego è un dettaglio incredibile: dominano i colori chiari! A partire dai mobili e dai divani fino alle pareti, sembrerebbe che la conduttrice prediliga colori rigorosamente bianchi o, addirittura, tortora. Procediamo con ordine. Ecco a voi il salone di casa Perego:

Si, è proprio lui: Amadeus! È proprio in sua compagnia che, poco meno di un anno fa, la conduttrice si è mostrata a cena ed ha mostrato una parte del suo soggiorno. Tavolo di marmo di colore chiaro e con alcune rifiniture scure, tappeto rigorosamente sui colori tenui e divano scuro con morbidissimi cuscini, sono alcuni ‘dettagli’ che caratterizzano questa stanza dedita al relax, alla buona compagnia e alla sana lettura. E questo’, infatti, ce lo conferma il fatto che si intravede chiaramente una bellissima e spaziosa libreria – di colore chiaro, ovviamente – ricca di foto, libri e molto altro ancora.

Descritto il soggiorno, non ci resta che descrivervi la cucina. È proprio qui che Paola Perego trascorre la maggior parte del suo tempo. E prepara dei piatti super squisiti. Com’è arredata la stanza? Semplicissimo: mobili chiari e pareti ancora di più. Sia chiaro: sembrerebbe che la stanza sia piuttosto ampia, luminosa e, soprattutto, ricca di tutto l’occorrente.

Infine, spulciando ancora meglio, abbiamo rintracciato una foto della sua stanza da letto. Anche qui, ovviamente, predominano colori tenui. E si vede chiaramente un letto piuttosto ampio e spazioso.