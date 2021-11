Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 8 Novembre: in arrivo la resa dei conti finale, finalmente.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e, a partire dalle ore 21:45, Alfonso Signorini sarà al timone di una nuova puntata del GF Vip. Anche stasera, Lunedì 8 Novembre, il conduttore sarà la colonna portante di un altro ed imperdibile appuntamento. E, senza alcun dubbio, regalerà delle ore spensierate e tranquille!

Dopo la puntata scoppiettante di qualche giorno fa, che ha visto uno scontro furibondo tra Alex Belli ed Aldo Montano ed il confronto tanto atteso tra l’ex attore di Centovetrine, Soleil Sorge e Delia Duran, questo nuovo appuntamento del GF Vip sembrerebbe essere pronto a regalare ulteriori colpi di scena. In questi ultimi giorni, seppure siano passate pochissime ore dalla scorsa diretta, sono successe tantissime cose. E, senza alcun dubbio, il padrone di casa vorrà affrontarle molto più da vicino. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa ci dicono le anticipazioni di stasera, Lunedì 8 Novembre? Non ce ne sono ancora di notizie ufficiali, cerchiamo di capire qualche cosa in più ugualmente!

Puntata del GF Vip di Lunedì 8 Novembre: le anticipazioni

Cosa farete questa sera? Guarderete la puntata del GF Vip di Lunedì 8 Novembre? Noi assolutamente si! Anzi, non vedremo l’ora di scoprire cosa succederà. Al momento, come dicevamo precedentemente, non sono ancora uscite le anticipazioni ufficiali, ma siamo certi che accadrà davvero di tutto. Facciamo un po’ il punto della situazione.

Nel corso della scorsa diretta, Aldo Montano ed Alex Belli si sono duramente scontrati. Tra i due, infatti, sembrava che non ci fosse nulla da fare. Invece, non è stato affatto così. Qualche ora fa, i due si sono abbracciati. E sembrerebbero aver gettato le asce di guerra. Sarà davvero così? Noi ce lo auguriamo! In ogni caso, sicuramente i Vipponi avranno modo di chiarirsi una volta per tutte. Ma non solo. Dopo il confronto con Delia Duran, Solei Sorge è apparsa piuttosto scossa. E, a quanto pare, ha seriamente messo in dubbio il rapporto con Alex. Sarà il tempo di un chiarimento tra di loro? Molto probabilmente si! Insomma, a quanto pare, questa sarà la puntata della resa dei conti. Ovviamente, infine, si offrirà ampio spazio al televoto e ai nuovi nominati.

I presupposti, diciamoci la verità, appaiono piuttosto succulenti. Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?