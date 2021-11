Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite, ha ritrovato il sorriso: è dimagrita più di 100 kg, oggi la sua vita ha tutt’altro sapore.

Subito dopo la sua partecipazione a Vite al Limite, la splendida paziente del dottor Nowzarandan ha ritrovato il sorriso. E questo, se ce lo consentite, è soltanto merito suo. Entrata a far parte del programma con un forte desiderio di ritornare in forma, la donna ha seriamente seguito il percorso impostole dal chirurgo iraniano. Ed ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: riappropriarsi del proprio corpo.

Sono davvero tantissime le storie di rinascita che si sono susseguite nella clinica di Houston. Questa di cui vi andremo a parlare a breve, però, è tra quelle che non può non essere raccontata. Pensate, aveva 47 anni quando è entrata a far parte del programma ed un peso che superava di gran lunga i 340 kg. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la sua vita non poteva affatto essere definita vita. E, infatti, la donna era costretta a vivere immobile in un letto, aspettando che i suoi familiari si prendessero cura di lei. Oggi, però, quell’incubo è finito. E la paziente può dire di aver vinto la sua più grande battaglia.

Grazie a Vite al Limite è dimagrita più di 100 kg: è finalmente rinata ed ha ritrovato il sorriso, ma com’era prima?

Così come la maggior parte degli altri pazienti del dottor Nowzaradan, anche la storia della quarantasettenne di Detroit non è affatto semplice. Abusata da bambina da suo zio, Teretha ha trovato nel cibo il suo unico rifugio. Ha, così, iniziato a mangiare, sperando che il cibo spazzatura potesse darle conforto, ma non è stato affatto così. Alla soglia di 50 anni, la donna aveva superato di gran lunga i 300 kg.

Ad un certo punto, però, Teretha ha detto ‘basta’. Ed ha così deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan. È proprio così che ha avuto inizio la sua rinascita. Al termine dei dodici mesi, infatti, la donna è dimagrita più di 100 kg. E guardandola adesso sembrerebbe essere più che soddisfatta dei risultati ottenuti. Ma siete curiosi di sapere com’era prima? Eccola qui.

Insomma, una trasformazione davvero clamorosa, non c’è che dire. E che, d’altra parte, sottolinea la sua immensa forza d’animo.