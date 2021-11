GF Vip, arriva un aereo a sorpresa per Gianmaria e Sophie: come hanno reagito, in modo molto diverso.

Questa sera, lunedì 8 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come sempre le sorprese non mancheranno. La diretta di venerdì è stata davvero scoppiettante. Vari sono stati i confronti che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

In particolare, quello tra Alex e la sua compagna, Delia Duran. Alla donna non sono affatto piaciuti i gesti del concorrente, nei confronti di Soleil Sorge. La vicinanza all’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scosso la Duran. Quest’ultima ha anche avuto un confronto con la concorrente, ed è stato molto forte. Nei giorni precedenti, però, a catturare l’attenzione dei telespettatori c’è stato anche il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Negli ultimi giorni, proprio per loro è arrivato un aereo alquanto inaspettato. Ma come hanno reagito? Scopriamolo insieme.

Gf Vip, arriva un aereo per Gianmaria e Sophie: come hanno reagito

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è stato al centro dell’attenzione per diverse settimane. Il concorrente, dopo aver lasciato la sua fidanzata Greta in diretta, ha dichiarato il suo interesse alla giovane. Interesse che, non è stato affatto ricambiato.

Ad un certo punto, però, c’è stato il colpo di scena. In una notte, è scattato l’avvicinamento. Ma non c’è proprio pace e Sophie ha apertamente messo da parte, ancora una volta, il suo rapporto con Antinolfi. Negli ultimi giorni, però, è arrivata una vera e propria sorpresa. Per i due concorrenti è arrivato un aereo da parte dei fan, del tutto inaspettato: “Giansofy, vivetevi senza paura-Fan”. Ma come hanno reagito? In modo molto diverso.

Gianmaria è rimasto abbastanza contento di questa sorpresa, ma Sophie? Beh, lei ha subito esclamato: “Aiuto, salvatemi!!”, e ha aggiunto: “Hai ricevuto un aereo con Soleil e uno con me”. Sembrerebbe che, le reazioni siano ben diverse e non vadano nella stessa direzione, non trovate? I fan, a quanto pare, ci sperano ancora, ma fra i due, non sembra esserci, almeno al momento, grande speranza.