Un vero e proprio colpo di scena, quello che si legge dalle anticipazioni di Uomini e Donne: è pronto ad abbandonare il programma, ma..

Quella che andrà in onda nelle prossime settimane, ma che invece è stata registrata Sabato scorso, sarà una puntata davvero impressionante. Da quanto si legge dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, infatti, sembrerebbe che, nel corso di una delle ultime registrazioni, sia accaduto davvero di tutto. E che un volto amatissimo del programma abbia persino comunicato la sua decisione di abbandonare il programma, ma…

Così come tutte le altre edizione, anche questa in onda si sta rivelando un’edizione di Uomini e Donne davvero impressionante. Ricche di colpi di scena, come lo ‘smascheramento’ di Joele ed Ilaria o la scelta improvvisa di Mattero, le nuove puntate del famosissimo dating show non perdono occasione di poter intrattenere il suo amatissimo pubblico. E, sia chiaro, sembrerebbe che non lo faranno nemmeno nel corso delle settimane. Qualche giorno fa, come racconta il Vicolo delle news, è stata registrata una nuova puntata durante la quale, come dicevamo, uno dei suoi volti indiscussi ha comunicato la decisione di abbandonare il programma. Insomma un colpo di scena davvero impressionante, quindi. E non è l’ultimo. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Colpo di scena a Uomini e donne: vuole abbandonare il programma, ma..

Sembrava che il suo percorso a Uomini e Donne fosse iniziato a razzo, ma invece non è stato così. Non soltanto la sua frequentazione si interrotta quasi subito a causa di alcune incomprensione, ma sembrerebbe che, dopo di essa, il giovane protagonista non sia riuscito ad aprirsi a nessun altro. Stiamo parlando proprio di lui: Marcello Messina! Scopriamo cos’è successo nel corso di una delle ultime registrazioni.

Il simpaticissimo cavaliere torinese, dopo aver chiuso la sua conoscenza con Ida, ha iniziato a sentirsi e frequentarsi anche con altre donne del parterre, ma a quanto pare con nessuna di loro è scattato nulla. Non è successo nemmeno con Jessica, un’altra dama. È proprio per questo motivo che, dopo aver eliminato altre tre donne che erano arrivate per lui, il cavaliere ha comunicato la sua decisione di abbandonare il programma. Le sue parole al centro studio, però, non sono affatto passate inosservate, perché Armando si è immediatamente scagliato contro di lui. Ed ha rivelato di avere una foto, insieme alla sua ex, che potrebbe ‘incriminarlo’. A questo punto, Marcello decide di rimanere nel programma fino alla prossima puntata per vedere questa foto. Cosa accadrà a questo punto? Appurato che, dopo queste parole, il cavaliere napoletano mostra lo scatto in studio, Marcello manterrà la sua parole oppure resterà in studio? Questo è da scoprire! Una cosa è certa: tanto per cambiare si tratta di un colpo si scena impressionante.

Cosa ne pensate di Marcello?