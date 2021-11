“Non ci siamo parlati per tre giorni”: la clamorosa lite dietro le quinte trai due, svelata in diretta.

Clamorosa rivelazione lanciata durante la diretta: “Non ci siamo parlati per tre giorni”. Prime tensioni in corso a Ballando con le Stelle, talent Show condotto da Milly Carlucci che consiste nell’unire i nomi di spicco nel nostro panorama italiano e ballerini professionisti, facendoli danzare insieme.

Il format di Ballando con le stelle, in onda da ben 16 edizioni, è nato nel 2005 e va in onda in prima serata su Rai1. Condotto da Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli, il talent show prevede la presenza di 13 concorrenti Vip, condotti e istruiti dai maestri di ballo esperti. Quest’anno nella scuderia vip possiamo trovare personalità molto diverse, come Al Bano, Morgan, Andrea Iannone, Arisa e molti altri. La giuria è formata da 5 esperti tra cui i celebri giudici Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e la new entry Selvaggia Lucarelli.

Lite dietro le quinte: “Non ci siamo parlati per tre giorni”

Tra passi di Tango e piroette, i concorrenti devono affrontare sfide molto dure sia a livello fisico, ma anche mentale. Sono già sfociate le prime tensioni sulla pista da ballo. Non si tratta di concorrenti rivali o di giudici, ma proprio di un concorrente con la sua insegnate di ballo.

Durante l’ultima diretta, al momento del verdetto dei giudici sull’esibizione di Federico Lauri, noto al grande pubblico come Federico Fashion Style, celebre parrucchiere di star come Valeria Marini e Giulia De Lellis, i giudici erano concordi nel dire che Federico dovrebbe provare, arrivati a questo punto del percorso, a fare alcune prese e sollevare la sua compagna di ballo.

A queste parole, la maestra in coppia con il parrucchiere di Anzio, Anastasia Kuzmina, fa una rivelazione clamorosa: “Per questo non ci siamo parlati tre giorni”. A queste parole Federico Fashion Style prova a zittire la sua compagna: “Non dirlo che poi mi torturano”. Ovviamente Lauri prova a giustificare la sua posizione dichiarando di non avere la forza fisica necessaria per sollevare la sua compagna e insegnante. Una presa di posizione che ha sicuramente irritato la Kuzmina, anche se la coppia nella pista da ballo ha sempre avuto un ottimo feeling.

Non ci resta che aspettare la prossima puntata per vedere se Federico Lauri porterà in pista una presa in cui solleva la sua insegnante, per la gioia di tutti i giudici.