Beautiful, anticipazioni americane: terremoto in casa Forrester, cacciata dalla casa di moda!

Beautiful, anticipazioni americane: terremoto in casa Forrester, la protagonista viene cacciata dalla casa di moda da Eric.

Colpi di scena incredibili in arrivo a Beautiful! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma, a quanto pare, stanno per accadere cose ancora più sconvolgenti. Come sappiamo, tra le riprese negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese passano circa dieci mesi e grazie alle anticipazioni provenienti dall’America possiamo scoprire in anteprima cosa accadrà! Se non temete spoiler, continuate a leggere.

Ben presto un personaggio molto importante sarà allontanato dalla Forrester Creation, la casa di moda fondata da Eric Forrester. Sarà quest’ultimo a cacciarla via, ma non per sua volontà… Sarà spinto dalla moglie Quinn! Scopriamo i dettagli di questa succulenta anticipazione.

Beautiful, anticipazioni americane: viene cacciata dalla Forrester Creations da Eric! Colpo di scena

Eric Forrester sarà sempre di più al centro delle trame di Beautiful nelle puntate che stanno per arrivare. Dall’America arrivano anticipazioni davvero interessanti: l’ultima riguarda un personaggio che è stato cacciato dalla Forrester Creations!

A licenziarla è stata Eric, ma su ordine della moglie Quinn. Di chi stiamo parlando? Si Donna Logan, sorella di Brooke. A scatenare l’ira di Quinn è il fatto che, grazie a Donna, Eric ritrovi il desiderio, che aveva perso da un po’. Un affronto che Quinn non è disposta ad accettare: se Eric intende salvare il loro matrimonio, non ha altra scelta che quella di cacciare Donna dall’azienda.

Una decisione che Eric prenderà, gettando Donna nello sconforto. Ma sarà davvero finita qui tra i due ex o Quinn ha ancora qualcosa da temere? A prendere le difese di Donna è la sorella minore Katie, che affronterà a muso duro la Fuller.

Chi la spunterà? Non ci resta che attendere le nuove puntate di Beautifu. La soap è in onda ogni giorno, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa. La state seguendo?