In Un posto al sole interpreta il dottor Riccardo Crovi: ma dove abbiamo già visto l’attore?

Un posto al sole è una soap opera italiana, ambientata a Napoli. E’ dal 1996 che va in onda, e da allora non ci ha più lasciato. E’ la più longeva ed è interamente prodotta in Italia. Negli ultimi mesi, abbiamo visto che è entrato a far parte della soap un nuovo personaggio.

Stiamo parlando del dottor Riccardo Crovi. Tutto è iniziato, quando, Rossella, infastidita da due ragazzi, è stata ‘salvata’ da Riccardo. I due, si incontrano nuovamente in un locale e scatta un bacio. Ma la giovane non avrebbe mai immaginato di poter incontrare il suo ‘salvatore’, in ospedale, proprio al suo fianco. Ma così è stato. I due hanno allacciato un rapporto d’amore, sembrerebbe. E diciamo la verità, questo nuovo amore, piace proprio tanto ai telespettatori. Il Dottor Crovi è interpretato da Mauro Racanati, sapete dove abbiamo già visto l’attore?

E’ il dottor Riccardo Crovi in Un posto al sole: dove abbiamo visto l’attore

La storia d’amore che sta nascendo, o almeno si spera, tra Rossella e il nuovo arrivato, il dottor Riccardo Crovi sta appassionando i telespettatori. Anche se, negli ultimi giorni, si sono accesi i dubbi su possibili scheletri nell’armadio di questo personaggio.

A parlarne è stata la dottoressa Ornella Bruni. Ma tornando a noi, questo personaggio è interpretato dall’attore Mauro Racanati. Ci chiediamo, sapete dove l’abbiamo già visto? Nato a Bisceglie, in Puglia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione quando era molto giovane, a soli 17 anni. Esordisce sul grande schermo nel 2015, vestendo i panni del protagonista del film Noi siamo Francesco, di Guendalina Zampagni. Qui, interpreta Francesco, un giovane nato senza gli arti superiori. Grazie a questo ruolo ha ottenuto il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Annecy e al Festival del Cinema di Lecce.

L’attore ha anche recitato in Questi giorni, Come un gatto in tangenziale, ed in diverse serie televisive, come Nero a metà, Don Matteo. Da qualche mese è entrato a far parte di Un posto al sole.