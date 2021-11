Grave lutto per Andrea Dal Corso: “Grazie per aver lottato”, ultimo saluto straziante

Siamo abituati a vederlo sempre felice con la sua Teresa: questo però è un momento di dolore per Andrea Dal Corso, colpito da un grave lutto.

E’ stato sicuramente uno dei corteggiatori più belli che siano mai passati per lo studio di Uomini e Donne e ancora oggi è seguitissimo dai fan che lo hanno conosciuto grazie al famoso programma.

Prima di approdare al dating show di Canale 5, Andrea Dal Corso è stato tra i tentatori di Temptation Island 2018, dove riuscì a conquistare Martina Sebastiani, allora fidanzata con Giampaolo Quarta. La frequentazione con lei terminò poco dopo la fine del programma e Andrea entrò nel parterre dei corteggiatori del Trono classico di Uomini e Donne. Qui conobbe la tronista Teresa Langella, che oggi è ancora la sua fidanzata. I due dalla scorsa estate hanno iniziato a convivere a Roma.

Il loro amore, consolidatosi dopo il rifiuto iniziale di lui alla scelta, è uno dei più duraturi tra quelli nati nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Andrea e Teresa sono una coppia fantastica e gli scatti sui loro profili social lo dimostrano quotidianamente.

Proprio tramite l’account del giovane imprenditore vinicolo, abbiamo appreso che, purtroppo, nelle ultime ore è stato colpito da un dolorosissimo lutto.

Il dolore di Andrea Dal Corso: lutto per l’ex corteggiatore

Con un post su Instagram Andrea ha dedicato un dolcissimo pensiero all’amata nonna scomparsa. Una figura che per lui doveva essere molto importante a giudicare dalle tenere parole che il modello ha riservato alla cara defunta.

Una serie di scatti che immortalano tanti momenti felici vissuti con lei e sotto una dedica meravigliosa che ha raccolto migliaia e migliaia di like. “Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me”, si legge.

L’ex volto di Uomini e Donne ha espresso tutta la sua gratitudine verso la nonna per avergli trasmesso i valori più importanti della vita: “Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta.. Mani che hanno lavorato e accarezzato per una vita intera. Mani che vorrei avere accanto al cuscino ogni volta che ne ho bisogno”.

Infine, l’ultimo ricordo della donna: quando stringeva il libro scritto da suo nipote in cui si parla anche di lei. Un’immagine ricca di amore che Andrea porterà sempre nel cuore.

Anche noi di SoloGossip siamo vicini ad Andrea in questo momento così doloroso.