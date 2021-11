Lutto per Lino Banfi, addio ad una persona a lui vicina: “Riposa in pace”

Lutto per Lino Banfi, l’attore dice addio ad una persona a lui vicina: “Riposa in pace”, dolore immenso per “Nonno Libero”

Grande dolore per l’attore, che ha dovuto dire addio ad una persona a lui molto vicina. Banfi ha annunciato la scomparsa con un post su Facebook: “Riposa in pace”. Il dolore dell’artista è palpabile. I fan, tra i commenti, gli hanno mostrato una grossa vicinanza.

Lutto per Lino Banfi

Lino Banfi colpito da un doloroso lutto. L’attore ha annunciato la scomparsa con un post su Facebook: “Riposa in pace“. Il messaggio pubblicato sui social ha ricevuto migliaia di interazioni. I fan dell’attore gli hanno mostrato vicinanza tra i commenti.

La persona scomparsa è stata molto vicina a Banfi nel corso della sua vita e soprattutto della sua carriera. Si tratta di Silvio Laurenzi, storico costumista assai noto nel mondo del cinema. Banfi ha annunciato la sua scomparsa con un post su Facebook, scrivendo: “Un grande saluto affettuoso al grande amico e costumista, che mi ha vestito in tanti film. Riposa in pace”. Il messaggio pubblicato sul noto social network ha ricevuto tantissime interazioni. I fan dell’attore hanno mostrato vicinanza. In questi momenti il calore dei fan è assai importante.

Laurenzi ha iniziato la propria carriera nella prima metà degli anni sessanta nelle vesti di attore e solo verso la prima metà del decennio successivo ha iniziato a lavorare come costumista. In queste vesti è divenuto famoso grazie al filone della commedia sexy all’italiana, che ha visto protagonista proprio Banfi.

L’attore ha annunciato la scomparsa dell’amico e collega su Facebook, scrivendo: “Un grande saluto affettuoso al grande amico e costumista, che mi ha vestito in tanti film. Riposa in pace”. Un dolore assai profondo per Banfi: insieme a Laurenzi ha condiviso bellissime esperienze. Quei momenti, però, resteranno per sempre indimenticabili nella sua mente.