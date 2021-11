Quanto guadagna Clio Make Up? Quello della famosa imprenditrice è un vero impero!

La sua passione per i trucchi l’ha portata davvero lontano e oggi è un’imprenditrice di successo: sapete quanto guadagna Clio Make Up?

Era il 2008 quando Clio Zammatteo aprì il suo canale Youtube spinta dal marito Claudio. Sulla piattaforma metteva a disposizione tutta la sua competenza riguardo al mondo della cosmetica, sua grande passione fin dall’età di 12 anni.

Inizialmente l’esperimento non fu un grande successo, forse anche per la poca dimestichezza col web, ma in poco tempo Clio riuscì a conquistare una fetta sempre più grande di pubblico fino a raggiungere milioni e milioni di iscritti e diventando la Clio Make Up che tutti conosciamo.

Da lì sono nate tante collaborazioni con marchi importanti nel settore come Pupa, un libro, una sua linea di prodotti di bellezza vegani e programmi tv come quello in onda in questo periodo su Real Time. Si chiama Clio Back Home ed è un docu-reality in dieci puntate sul suo ritorno in Italia dopo 13 anni a New York con la sua famiglia.

Tutto questo successo ovviamente spinge a porsi una domanda molto semplice: ma quanto guadagna Clio?

Un successo dietro l’altro: sapete quanto guadagna Clio Make Up?

La risposta alla gettonatissima domanda si trova in un’intervista rilasciata dall’imprenditrice a Il Fatto Quotidiano. Il giornalista Francesco Canino le ha chiesto: “Pensa che il fatto di essere considerata da molti solo in quanto beauty influencer sminuisca il suo lavoro di imprenditrice da 10 milioni di euro di fatturato l’anno?“.

Clio ha così risposto: “Fino all’anno scorso forse non gli veniva dato giusto peso. Le cose poi sono cambiate. Comunicare in maniera leggera e spensierata non significa che come azienda non abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Anzi. I numeri in crescita sono una dimostrazione tangibile del lavoro mio e del mio team”, confermando la cifra stellare.

Ovviamente, un business così grande genera a sua volta tutta una serie di altri business, in una sorta di reazione a catena. Anche la tv ambisce alla sua presenza: “Mi hanno chiesto anche di partecipare a dei reality, ma ho sempre detto no, non è il mio mondo. I reality non li farei”, ha rivelato.

E voi state seguendo il suo programma su Real Time?