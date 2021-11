Con il loro singolo ‘Barbie Girl’ hanno fatto impazzire tutti, come sono diventati gli Aqua oggi? In molti se lo sono chiesti.

Ammettetelo: almeno una volta nella vostra vita vi è capitato di canticchiare la canzone ‘Barbie Girl’. Pubblicata nel 1997, dopo un altro incredibile successo, la canzone degli Aqua ha permesso loro di riscuotere un clamore davvero incredibile. E di scalare le vette delle classifiche mondiali in men che non si dica.

Dopo l’incredibile successo di Barbie Girl, gli Aqua sono entrati nel cuore di tutti. A distanza di qualche mese dall’uscita del singolo, infatti, il gruppo musicale danese ha pubblicato il suo primo album. E da quel momento sono stati letteralmente inarrestabili. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Appurato che sono trascorsi 24 anni dal successo e dell’uscita di Barbie Girl, siete curiosi di sapere sia cosa fanno oggi e come sono diventati? Molto probabilmente, infatti, non tutti sanno cos’è successo qualche mese fa. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Aqua oggi: cosa fanno e come sono diventanti? Non tutti lo sanno

Tra i tantissimi gruppi musicali che si sono alternati a partire dagli anni ’90 fino ad oggi, gli Aqua sono tra quelli che hanno saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Come dimenticare, ad esempio, il loro singolo ‘Barbie Girl’, ma soprattutto il loro videoclip musicale. Insomma, una vera e propria genialata. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 24 anni e, seppure dopo il clamore riscontrato in seguito all’uscita di quella canzone, hanno continuato a fare musica, sono diversi anni che la band musicale non appare più come presenza fissa. A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa fanno oggi? E, soprattutto, come sono diventati?

Ebbene. Molto probabilmente non tutti lo sanno, ma gli Aqua continuano a fare musica. Dopo l’abbandono del gruppo da parte di Claus Noreen nel 2016, i tre membri della band hanno continuato a fare musica. E proprio nel Luglio del 2021 hanno lanciato un nuovo singolo. Eccoli:

Insomma, saranno anche passati poco meno di 25 anni dal loro esordio, ma gli Aqua sono sempre identici, no?