Nel corso di una sua recente intervista, la compagna del famoso attore ha rivelato il dramma vissuto: la confessione choc.

Una vera e propria confessione drammatica, quella che la moglie del famosissimo ed amatissimo attore ha rivelato, molto probabilmente per la prima volta. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il noto interprete sia finito per ben due volte in ospedale durante le riprese del film.

Interpretare un ruolo non è affatto cosa facile. Non soltanto, infatti, bisogna calarsi attentamente e profondamente nei panni del personaggio che si interpreta, ma bisogna essere più verisimigliante a lui. Quante volte, diciamoci la verità, vi è capitato di notare l’incredibile somiglianza tra l’attore e il personaggio di riferimento? Tantissime volte, ne siamo certi! Può capitare, però, alcune volte che il tentativo di emulare un determinato personaggio provoca anche conseguenze piuttosto drammatiche. Ed è questo quello che è capitato al famoso attore prima ancora di iniziare le riprese di un film. “È finito in ospedale due volte”, ha detto la sua compagna nel corso di una sua recentissima intervista. Un vero e proprio dramma, quindi. Scopriamo, però, cos’è successo.

Incredibile dramma: l’attore finisce due volte in ospedale, cos’è successo

“È stato un vero stupido, uno sciocco”, sono proprio queste le parole che Mila Kunis, moglie di Ashton Kutche, ha rivelato nel corso di una sua recentissima intervista per lo show Hot Ones. Cos’è successo? Come ricorderete, nel 2013, il celebre attore ha vestito i panni di Steve Jobs, imprenditore e cofondatore della Apple scomparso nel 2011. È proprio per questo motivo che per interpretarlo alla grande ed emularlo perfettamente, Kutcher ha deciso di condividere le sue stesse abitudini: mangiare solo frutta!

Purtroppo, il suo corpo non ha affatto digerito solo questo tipo di alimento. E, per ben due volte, è stato ricoverato d’urgenza. “A un certo punto era arrivato a mangiare esclusivamente uva”, ha rivelato la bella Kunis. Insomma, un vero e proprio dramma per il celebre attore. Che, da quanto si legge dal web, sembrerebbe essere solito compiere questi ‘colpi di testa’.

Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Immaginiamo, però, che lo spavento deve essere stato davvero grande!