I fan di Grey’s Anatomy sono letteralmente esplosi di gioia con questa notizia: finalmente sono di nuovo insieme, cos’è successo.

Diteci la verità: anche voi adorate Grey’s Anatomy. Andato in onda per la prima volta nel 2005 e giunta alla sua diciottesima edizione, la serie televisiva di ABC è una di quelle serie che non soltanto ha riscosso un successo spropositato, ma che, nonostante i suoi 384 episodi, continua ad essere amatissimo.

Sono davvero tantissime le persone che seguono assiduamente le avventure di Grey’s Anatomy. E che, nel corso di queste 18 edizioni, hanno avuto la possibilità di affezionarsi ai suoi attori. E, sia chiaro, ci sono persone che hanno ‘rimpiangono’ gli attori vecchi e che, a distanza di anni dal loro addio alla serie tv, continuano ad amarli. È proprio per questo motivo che, appena diffusa una notizia sensazionale, i fan della serie non hanno potuto fare a meno di esplodere di gioia. A distanza di anni, i due amatissimi protagonisti saranno di nuovo insieme. Una notizia davvero sensazionale, non c’è che dire! Ma siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Di nuovo insieme dopo Grey’s Anatomy: notizia fantastica!

I fan di Grey’s anatomy non hanno potuto fare a meno di esplodere di gioia dinanzi a questa fantastica notizia: a distanza di anni dal loro addio alla serie tv, i due amatissimi protagonisti sono di nuovo insieme. Stiamo parlando proprio di loro: Meredith e Derk, rispettivamente Ellen Pompeo e Patrick Dempsey.

La loro storia d’amore ha fatto impazzire davvero tutti. E ancora adesso, a distanza di anni dal loro addio, continua a far sognare milioni di sostenitori. È proprio per questo motivo che questa notizia ha fatto esultare tutti: sono di nuovo insieme! Di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: del podcast di Ellen Pompeo! A quanto pare, infatti, sembrerebbe che i due si sono lasciati andare ad una lunghissima chiacchierata. Durante la quale hanno parlato davvero di tutto. “È stato divertente fare due chiacchiere e lo sarà altrettanto mostrare al pubblico le nostre conversazioni”, ha detto la bellissima Ellen.

Insomma, una notizia davvero fantastica, non c’è che dire.