L’abbiamo conosciuta e apprezzata come Missandei di Naath nel Trono di Spade, ma com’è l’attrice dopo la fine della serie?

Il trono di Spade è una delle serie tv più importanti e conosciute del pianeta. Vincitrice di innumerevoli premi tra cui l’ Emmy Award per tantissime categorie, come miglior serie drammatica, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista e tanti altri.

Tra i personaggi entrati a far parte dell’immaginario comune troviamo la consigliera e migliore amica della regina dei draghi Daenerys Targaryen, la dolce Missandei dell’isola di Naath. Un personaggio molto tranquillo e pacifico rispetto al resto dei caratteri che popolano la serie tv. L’attrice che la interpreta ha poi riscosso un grande successo e ha partecipato ad altre produzioni cinematografiche molto importanti, ma com’è oggi?

Cosa fa oggi l’attrice che ha interpretato Missandei del Trono di Spade?

La bella Missandei è stata interpretata dall’attrice e modella britannica Nathalie Emmanuel. Classe 1989 e originaria del Sussex, l’attrice ha iniziato a recitare fin da giovane, ma il ruolo che l’ha consacrata è stato proprio quello di Missandei nel Trono di Spade. L’attrice ha raccontato di essere particolarmente legata al suo personaggio.

Come tanti altri protagonisti della crudele serie, Missandei non fa una fine lieta. Nathalie Emmanuel spiega che la fine del suo personaggio ha suscitato molta tristezza a tanti fan della serie soprattutto perché, spiega l’attrice, Missandei era l’unico personaggio di colore femminile di tutta la serie.

Dopo la fine del Trono di Spade, Nathalie non si è di certo fermata. Ha iniziato a lavorare a diversi progetti, tra cui Maze Runner-La fuga nel 2014, sequel del primo capitolo della saga. Successivamente, a partire dal 2015, Nathalie viene scelta per interpretare il personaggio di Ramsey nella spettacolare saga di Fast and Furious 7, 8 e l’ultimissimo capitolo della saga, Fast and Furious 9-The Fast Saga, uscito nel 2021. Questo personaggio ha permesso di accumulare altrettanta notorietà per l’attrice britannica.

Per quanto riguarda la vita privata di Nathalie Emmanuel si conosce solo il nome del suo fidanzato, anche lui attore. Si tratta di Davon Anderson, conosciuto per aver partecipato alla serie EastEnders. I due ragazzi, seppur molto popolari, hanno deciso di mantenere la propria relazione quanto più possibile lontano dai media.

A quanto pare la vita di Nathalie Emmanuel oggi è piena di successi, sia lavorativamente parlando, sia per la sua vita privata.