Cosa dicono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 12 Novembre? Il diciottesimo appuntamento sarà davvero imperdibile.

È diventato un vero e proprio appuntamento fisso, non c’è che dire! Anche stasera, Venerdì 12 Novembre, a partire dalle ore 21:45, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento col GF Vip. Giunto quasi a due mesi dal suo inizio, il reality condotto da Alfonso Signorini è pronto a regalare un’ulteriore puntata piuttosto impressionante.

Sono trascorsi quasi due mesi dall’inizio di questa sesta edizione del GF Vip, eppure si chiaramente affermare di essere entrati non soltanto nel vivo del gioco, ma anche di quanto gli equilibri della casa si siano completamente sfaldati. Dopo il litigio tra Alex Belli ed Aldo Montano, tutto è cambiato. Certo, i due hanno avuto modo di chiarirsi e di abbracciarsi, su questo non c’è dubbio. In ogni caso, però, quella sarà una litigata che resterà davvero nella storia del GF Vip. Ne parleranno ancora stasera? Supponiamo di no! Anche perché, ormai, sembrerebbe proprio che l’argomento sia archiviato. Siamo certi che, però, Alfonso Signorini e company non potranno fare a meno di parlare di una ‘coppia’. Cosa sta succedendo in questi giorni tra loro?

Anticipazioni del GF Vip di Novembre 12 Novembre: colpo di scena

Al momento, non sappiamo ancora con certezza cosa accadrà nel corso della puntata del GF Vip di questa sera, Venerdì 12 Novembre. Una cosa, però, è certa: si parlerà proprio di loro! Facciamo riferimento a Soleil Sorge ed Alex Belli! I due, lo sappiamo benissimo, sono legati da una profonda amicizia. Gli ultimi interventi di Delia Duran, moglie dell’attore, però, hanno fortemente messo in bilico il loro rapporto. Tanto che, proprio nei giorni scorsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è nuovamente riavvicinata a Gianmaria Antinolfi, suo ex fidanzato. Sarà la fine di un idillio, quindi? Chi lo sa! Tra qualche ora lo scopriremo.

Inoltre, ci saranno tanti altri argomenti di cui si discuterà. Anche tra Nicola e Miriana sembra essere finita definitivamente. In particolare, l’ex di Non è la Rai, dopo il commento del giovane Pisu in diretta televisiva, sembrerebbe aver messo la parola fine al loro rapporto per sempre. Infine, ci sarà un nuovo eliminato e nuove nomination. Chi tra Nicola, Miriana e Gianmaria dovrà abbandonare? Staremo a vedere!

