GF Vip, concorrente perde le staffe: “Ti do una sberla!”, atmosfera tesissima

Nervi a fior di pelle nella casa del GF Vip: volano parole grosse, concorrente perde le staffe e un’altra forte discussione scuote la casa.

Dopo due mesi, la convivenza forzata inizia evidentemente a risultare ‘stretta’ a molti dei Vipponi reclusi nella casa del GF Vip 6. Sempre più spesso, dalle questioni più insignificanti stanno scaturendo le liti più furiose e anche stanotte per un po’l’atmosfera è diventata piuttosto pesante.

Protagonisti dell’ultimo scontro sono stati Katia Ricciarelli e Alex Belli che da subito sembravano aver instaurato un buon rapporto. Come mostrano le ultime clip dalla casa, la famosa cantante è sbottata per il comportamento di alcuni coinquilini durante l’ascolto de La bohème.

Rivolgendosi a Jessica Hailé Selassié, l’artista ha detto: “Un minimo di educazione. Una volta finito il pezzo, vi siete messi a ballare come a dire ‘Finalmente'”. Neanche l’attore Alex Belli non è sfuggito alla ramanzina e ne è nata una lite furiosa.

Vediamo cosa è successo esattamente.

GF Vip, Katia Ricciarelli perde le staffe contro Alex Belli: “Sono delusa”

All’ex star di CentoVetrine, Katia ha detto: “Sono delusa. Avete riso come matti fino a quando non mi sono incaz**ta. Bisogna essere educati”. Belli ha però risposto che le sue risate erano dovute e qualcosa che Davide Silvestri gli stava dicendo in quel momento e non alla canzone.

La bionda cantante però non sembrava disposta a sentire ragioni: “Ma perché devi sempre gridare? Ma perché? Gridi! Ci vuole rispetto per la musica”. “Io non voglio litigare con te per questa roba qua. Non era una mancanza di rispetto né nei tuoi confronti, né nei confronti della Bohème. Non c’è bisogno di discutere su queste robe qua. Io mi dissocio”, ha provato a spiegare Alex.

Tanto è bastato a far esplodere l’ira della 75enne: “Non accetto che tu ti dissoci, basta. Mi vuoi bene? Non me ne fot** niente del tuo bene. Non dire più ‘Mi dissocio’. Tu non puoi dissociarti da niente perché siamo in una casa e devi rispettare tutti. Da cosa ti dissoci? Dall’essere stato maleducato?”.

La discussione è proseguita fino a che Katia ha detto di voler andare in confessionale. Belli le ha detto “Vai vai” e a quel punto la concorrente non ci ha visto più: “Non farmi così, che ti allungo una sberla”. “Non ce la faccio più di questo bigottismo del caz**. Si può vivere in questa casa?”, si è lamentato l’attore.

Voi da che parte state?