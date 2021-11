Diventerà mamma per la terza volta, arriva l’incredibile annuncio a sorpresa: “quel gonfiore non è colite”.

Il lieto annuncio sta già spopolando, ma la notizia non arriva solo dai social, bensì dalla rivista F. La futura neo mamma ha posato per la copertina della rivista mostrano il suo splendido pancione.

“Quel gonfiore non è colite, ma tanta gioia!”, così la famosa attrice di origine italo-tunisina annuncia con un post Instagram l’arrivo del terzo figlio. Tutti i dettagli vengono però raccontati sulla rivista F. Non è il primo figlio per la coppia, che già ha due bambini, Ettore nato nel 2011 e Ian, arrivato nel 2019. L’attrice racconta la gioia nello scoprire l’arrivo del terzo figlio. All’inizio diventare madre la spaventava, infatti, alla rivista F racconta che: “pensavo di non essere brava con i bambini, di non avere la vocazione di madre”. Ciò che le ha fatto cambiare idea è stato proprio l’incontro con il padre dei suoi figli.

Diventerà mamma per la terza volta

La futura mamma è Ilaria Spada, la celebre attrice italiana, nota al grande pubblico per aver partecipato a moltissimi film, fiction e programmi televisivi, come Vacanze ai Caraibi, Immatruri – La serie e il recentissimo Doc – Nelle tue mani. Suo marito, con cui è sposata dal 2019 e con cui ha già due figli è Kim Rossi Stuart, anche lui attore e regista.

I due si sono conosciuti nello studio di Caterina Balivo, la quale è molto amica di Ilaria Spada, infatti, l’attrice è anche la madrina di Cora, figlia di Caterina Balivo. La bella attrice originaria di Latina ha svelato a F che l’incontro con il marito Kim Rossi Stuart è stato decisivo per il suo desiderio di maternità. Ilaria Spada racconta che “Il desiderio di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era incredibile”.

Il figlio di Ilaria e di Kim a quanto pare nascerà a febbraio 2022, e la neo mamma non vede l’ora! Per lungo tempo la famiglia Rossi Stuart è stata solo in tre. Ilaria Spada racconta di come il secondogenito Ian abbia portato il giusto equilibrio. L’attrice conclude dicendo che “ogni figlio che arriva migliora me e la nostra coppia, perché fermarci quindi?”.