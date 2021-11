Riuscite a riconoscere questo bambino? Oggi è un personaggio molto amato e lo stiamo ammirando nelle vesti di conduttore.

In questo scatto era solo un bambino, oggi è molto amato e apprezzato. Guardandolo così, sicuramente non è semplice capire di chi si tratta. Come vi abbiamo accennato, lo stiamo vedendo in veste di conduttore e ci sta conquistando.

Ma esattamente dove e quando? In particolare, negli ultimi anni, ha preso le redini, non da solo, di un importante programma. Questo va in onda il sabato sera e riesce a tenere incollati alla tv milioni di spettatori. Dopo questi indizi, avete capito di chi stiamo parlando?

Leggi anche In questa foto era solo una bambina, oggi è una delle allieve più amate di Amici 21: l’avete riconosciuta?

Riconoscete il bambino in foto? E’ molto amato: adesso lo stiamo seguendo nelle vesti di conduttore

Questo bambino in foto oggi non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perchè è famosissimo. Sono anni ormai che lo vediamo al timone di un seguitissimo programma di canale 5, in onda il sabato sera.

Leggi anche Tu si que vales, non indovinereste mai quanto costa il top indossato da Maria De Filippi: cifra da capogiro

Un programma che, fa ridere, divertire e tanto emozionare. Al suo fianco, ci sono due amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo e da qualche mese una new entry, Giulia Stabile. Adesso, avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene sì, così è molto più semplice. Il bambino in foto è l’amatissimo Alessio Sakara!

E’ stato proprio il conduttore a pubblicare, negli ultimi giorni, questo scatto sul suo canale instagram. Dobbiamo dire che, se avessimo saputo prima l’identità, forse, non sarebbe stato così difficile riconoscerlo, perchè molti tratti, guardandolo, solo sempre gli stessi. Sakara è oggi molto amato e al timone di Tu si que vales, insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, ci conquista. Sappiamo benissimo che è un artista marziale che ha saputo costruirsi un curriculum incredibile. Oggi è molto popolare e per chi non lo sapesse, è il primo atleta italiano di Mma a combattere in Ufc. Che dire, Alessio è un grande atleta e anche un grande conduttore.