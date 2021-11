Sono stati i protagonisti dell’amatissima Miami Vice, ve li ricordate? Siete curiosi di sapere come sono diventati oggi?

Sono stati i protagonisti indiscussi di un’amatissima serie televisiva. Di quale stiamo parlando? La risposta è semplicissima: Miami Vice! Vi siete mai persi una puntata? Ne siamo certi: assolutamente no! Andata in onda per la prima volta nel 1984, la serie tv ha intrattenuto i suoi telespettatori fino al 1990.

Leggi anche –> La sua voce è inconfondibile: ha vinto Sanremo nel 2003, ma cosa fa oggi?

Sono trascorsi poco più di 30 anni da quando Miami Vice salutava il suo amatissimo pubblico, eppure il suo successo continua ad essere davvero spropositato. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che si ricordano della serie tv ed ancora adesso non possono fare a meno di chiedersi che fine abbiano fatto i suoi due protagonisti. D’altra parte, dimenticarsi del simpaticissimo Sonny Crockett e Rico Tubbs è davvero impossibile! Ecco, ma la domanda che ci facciamo è: cosa è successo dopo il successo? E, soprattutto, come sono cambiati? Appurato che con Miami Vice entrambi hanno cavalcato l’onda del successo, siete curiosi di sapere come sono diventati? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Leggi anche –> Ha vestito i panni di Mercoledì nella serie ‘La famiglia Addams”, aveva soltanto 6 anni: oggi ne ha 63, clamoroso colpo di scena

Ve li ricordate in Miami Vice? Ecco come sono diventati oggi

Per ben cinque stagioni, Miami Vice ha raccontato le avventure dei due poliziotti Sonny e Rico. Non soltanto la serie televisiva si è concentrata su tutti i casi che i due colleghi incontravano per le strade di New York, ma, spesso e volentieri, ha raccontato anche i loro drammi interni, i loro problemi. Insomma, una serie televisiva davvero imperdibile. Sarà proprio questo il motivo che ancora adesso, a distanza di anni, continua ad essere amatissima? Molto probabilmente, si! Ad oggi, però, cosa sappiamo sui suoi attori?

Leggi anche –> Aveva solo 18 anni quando ha partecipato a Bake Off: cosa fa oggi? Svolta clamorosa

Sono trascorsi più di 30 anni dall’addio di Miami Vice dal piccolo schermo, ma cosa sappiamo su Don Johson, che ha vestito i panni di Sonny, e Philip Michael Thomas, ovvero il simpaticissimo Rico? Entrambi, come dicevamo precedentemente, hanno saputo cavalcare la cresta dell’onda dopo l’incredibile successo di Miami Vice. Ed hanno preso parte a tantissimi altri capolavori televisivi e cinematografici. Se da una parte, però, abbiamo il buon Don che, fino a qualche anno fa, ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione, dall’altra abbiamo pochissime notizie su Michael. La sua ultima apparizione, infatti, risale al 2006. Pertanto, non ci è dato sapere come sia cambiato ad oggi. Scopriamo, invece, com’è cambiato il buon Don.

Insomma, sempre un uomo affascinante, no?