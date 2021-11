Da quanto si apprende dalle anticipazioni di Domenica In del 14 Novembre, in studio ci sarà un imperdibile omaggio a Giampiero Galeazzi.

Quella che andrà in onda tra qualche ora fa, vi assicuriamo, sarà una puntata di Domenica In piuttosto imperdibile. A distanza di poco più di 24 ore dalla tragica morte di Giampiero Galeazzi, la regina del programma di Rai Uno non può fare a meno di rivolgere al suo carissimo un indimenticabile e tenero omaggio. Ma non solo.

Da quanto si apprende dalle anticipazioni di TV Blog, sembrerebbe che, proprio ad inizio puntata, Domenica In non possa fare a meno di ricordare il mitico Giampiero Galeazzi, storico telecronista Rai e suo grande amico, e dedicargli un omaggio davvero coi fiocchi. Ovviamente, da quanto si legge, le ‘sorprese’ non sembrerebbero essere affatto finite qui. Dopo questa commovente ed emozionante parentesi, la puntata di Domenica In entrerà nel vivo. E, come al solito, appassionerà il suo amatissimo pubblico con degli ospiti davvero fenomenali. Siete pronti a scoprirli anche voi nel dettaglio? Ci pensiamo immediatamente.

Ospiti ed anticipazioni di Domenica In del 14 Novembre: cosa accadrà

Dopo l’imperdibile omaggio a Giampiero Galeazzi, la puntata di Domenica In del 14 Novembre entrerà nel vivo. E, come al solito, non soltanto informerà il suo pubblico sull’emergenza Coronavirus con degli esperti, ma saprà anche regalare dei momenti imperdibili con i suoi ospiti. Scopriamoli nel dettaglio.

Chi sono gli ospiti di Domenica In di quest’oggi 14 Novembre? Eccoli:

Ritornerà lui: Pierpaolo Pretelli. Reduce dal successo del GF Vip, ma anche di Tale e quale show, l’ex velino di Striscia la notizia ritornerà a Domenica In. E, da quanto si legge, lo farà in vesti completamente nuovi. Oggi, infatti, sembrerebbe che dovrà imitare il mitico John Travolta, idolo de La febbre del Sabato sera;

Arisa e Valeria Fabrizi: entrambe protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, le due colonne portanti dello spettacolo italiano saranno ospiti di Mara Venier. E, senza alcun dubbio, sveleranno qualche cosa in più sulla loro avventure nel programma di Milly Carlucci.

Insomma, come sempre, sarà una puntata ricca di ospiti, di emozioni e di tantissimo altro ancora. Noi non vediamo l’ora di poterla vedere in diretta, voi?