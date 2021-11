Ballando con le stelle, “Come ti permetti?”: lite senza precedenti dopo un’esibizione

Colpo di scena a Ballando con le stelle ieri sera 13 novembre: lite furibonda dopo un’esibizione, grande imbarazzo per Milly Carlucci.

Continua l’enorme successo di questa edizione di Ballando con le stelle che quest’anno vanta un cast davvero stellare. Grandi nomi della musica e dello spettacolo in generale stanno riempendo ogni sabato sera il palco dello storico show di Rai 1 conquistando il pubblico di settimana in settimana.

Si può facilmente prevedere una finale davvero imprevedibile visto il livello elevato dei concorrenti e il resto delle puntate si preannuncia davvero imperdibile. Senza dimenticare l’arguzia dei giudici che daranno filo da torcere a tutti come sempre.

Ma, si sa, la diretta ha i suoi imprevisti e possono sempre accadere episodi abbastanza ‘pepati’ come la lite furibonda scoppiata ieri sera. Dopo un’esibizione, tra l’artista in gara e alcuni giudici è successo il finimondo: la situazione è sfuggita di mano e Milly Carlucci è stata costretta ad intervenire.

Ballando con le stelle, scoppia una lite fuori controllo: è accaduto dopo un’esibizione

Il concorrente protagonista dell’accesissima discussione è stato Morgan il cui samba ballato insieme alla maestra Alessandra Tripoli ha ricevuto una standing ovation dal pubblico in sala. La coreografia però non ha convinto del tutto Carolyn Smith ma soprattutto Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

La Lucarelli ha infatti definito l’esibizione troppo caotica e piena di fronzoli che esulano dalla danza: uno stratagemma che la coppia avrebbe utilizzato al fine di ballare il meno possibile. Inoltre, la giornalista ha obiettato anche sul racconto fatto dal cantante nella clip definendolo disonesto. A quel punto Morgan è andato su tutte le furie: “Ti sembrava un ballo di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo? Ah, sì, quelli che frequenti tu. Signorina vieni a suonare e ballare con me invece di dire queste cose. Io sono maleducato, pretenzioso e disonesto? Ma come ti permetti a dire queste cose? Tu disonesto non me lo dici, è una parola bruttissima”.

Castoldi ha poi battuto sul fatto che giurata non ha le competenze per giudicare il ballo: “Cosa parla lei di danza e musica che non ne capisce nulla. Questo è arabo per lei, un’altra lingua, le serve un interprete. Questa donna è stonata e fuori tempo. Lei è come le scimmie che si battono sul petto davanti al totem di 2011 Odissea nello Spazio“.

Quando alla fine il pubblico ha premiato Morgan al televoto, Selvaggia ha espresso il suo sconcerto: “Davanti ad un uomo che mi diceva ‘sei una scimmia’ e ‘questa non capisce niente’, non mi va di far finta di nulla. Non si trattava di difendere me, ma di difendere un principio di rispetto. Le polemiche sono anche interessanti, ma questa era una scena gratuita con una persona non lucida“. Voi da che parte state? Vi è piaciuta la coreografia che ha ballato Morgan?