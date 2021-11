Come dimenticare l’iconico Frodo Baggins, protagonista della trilogia del Signore degli Anelli, ma dopo tutti questi anni com’è diventato l’attore?

Il suo ruolo di protagonista nella trilogia fantastica del Signore degli anelli è entrato nella storia. Stiamo parlando dell’attore che interpretò Frodo Baggins, lo Hobbit più famoso e acclamato del mondo. A distanza di quasi vent’anni dalla fine della saga com’è l’attore che lo interpretò?

Il signore degli anelli è probabilmente la saga fantasy più famosa di sempre, nata dalla penna di J.R.R. Tolkien, è entrata nell’immaginario di tutti noi. Frodo Baggins è l’eroe di questa storia epica che, insieme ai suoi compagni tenta di salvare il suo mondo. L’attore scelto per questo ruolo è attualmente impegnato su moltissimi fronti, a partire dalla famiglia, fino alla sua carriera.

Com’è diventato l’attore di Frodo nel Signore degli Anelli?

Il ruolo di Frodo Baggins l’ha avuto Elijah Wood, attore di origine statunitense classe 1981. Il suo futuro nel mondo del cinema inizia fin da giovanissimo, infatti, quando aveva solo 8 anni Elijah appare in Ritorno al futuro – Parte 2 e per le sue interpretazioni da bambino vince anche un riconoscimento. Il Young Artist Award per la sua interpretazione nel film del 1991, Il grande volo.

Poi arriva il ruolo che svolterà per sempre la sua carriera, quello nella trilogia del Signore degli Anelli. Elijah ha rivelato che nonostante la sua enorme popolarità, riesce ancora a condurre una vita normale. L’attore parla della sua privacy e afferma che: “faccio quello che amo e per fortuna l’invasione della mia vita privata non è come quella di Brad Pitt, vado dove voglio e se le persone mi riconoscono non ci faccio troppo caso”. Si capisce che Elijah Wood è una persona molto riservata, infatti non possiede nemmeno una pagina Instagram, a parte le fanpage dedicategli.

La sua compagna di vita è la produttrice cinematografica di origine danese Mette-Marie Kongsved e la coppia ha avuto il loro primo figlio nel 2020. Da circa tre anni l’attore non ha partecipato a grandi progetti cinematografici, probabilmente per dedicarsi del tutto alla sua famiglia. In una recente intervista per IndieWire è tornato a parlare della saga che lo ha reso celebre. Si sarebbe detto entusiasta nel partecipare alla serie tv del Signore degli Anelli prodotta da Amazon, a patto che “la mia presenza non sia forzata, dato che a quanto ho capito, la storia si svolgerà prima delle avventure che vedono protagonista Frodo Baggins”.

A quanto pare, la data di uscita sarà il 2 settembre del 2022, ci vorrà ancora un pò ma noi non vediamo l’ora!