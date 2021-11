Il dottor Nowzaradan è uno dei personaggi più amati della televisione, ma vi siete mai chiesti chi è il suo doppiatore? Decisione inevitabile: cos’è successo.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, il Dottor Nowzaradan. Protagonista indiscusso di Vite al Limite e di tutte le nove stagioni, il chirurgo bariatrico è tra i volti più amati della televisione. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E dei suoi due figli. Però, vi siete mai chiesti chi sia il suo doppiatore?

Con il suo Vite al Limite, il dottor Nowzaradan è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi più popolari della televisione italiana. Sempre pronto a mettersi in moto per aiutare i suoi pazienti e sempre severo quando è necessario, il buon Younan è il protagonista indiscusso del programma di TLC. Vi siete mai chiesti, però, chi sia il suo doppiatore italiano? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, è stata presa una decisione del tutto inevitabile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è il doppiatore di Younan Nowzaradan? Non tutti lo sanno

Il dottor Nowzaradan è solito catturare l’attenzione di tutti i telespettatori di Vite al Limite per la sua incredibile professionalità. Colonna portante del programma e stimatissimo chirurgo bariatrico, il simpaticissimo iraniano ha preso in cura tantissimi pazienti al di là del programma di Real Time. Ed ha concesso a tantissimi di loro la possibilità di iniziare una nuova vita.

Forse non tutti lo sanno, ma fino a poco tempo fa, la voce del dottor Nowzaradan è stata data da un attore famosissimo. Il programma, come ben sapete, si registra ad Houston. Pertanto, in Italia ed, ovviamente, sui nostri canali arriva doppiato. Vi siete mai chiesti, dunque, chi sia il doppiatore del chirurgo? Ebbene: stiamo parlando proprio di Giorgio Lopez, amatissimo attore e doppiatore venuto a mancare nell’estate scorsa. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere l’inevitabile decisione presa: il dottor Nowzaradan avrà una ‘nuova voce’. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questa sia di Gianni Giuliano, anche lui famosissimo doppiatore e voce di tantissimi personaggi di successo.

Diteci la verità: anche voi eravate curiosissimi di saperlo, vero?