Matrimonio a prima vista 7, Dalila scoppia in lacrime e Manuel la consola: le sue parole non lasciano spazio a dubbi.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista sta per terminare. Martedì prossimo ci sarà la puntata decisiva, le coppie sceglieranno di restare insieme o separarsi? Nella scorsa puntata abbiamo visto la reunion delle coppie.

Sul finire dell’esperimento, si sono confrontate. Dalila e Manuel sono arrivati insieme, anche se, tra di loro, c’era molta distanza. Martina e Davide, come potevamo aspettarci, dopo l’incontro a casa dello sposo, non si sono più visti ed era inevitabile arrivassero separati. Solo Jessica e Sergio si sono presentati alla cena più uniti che mai. Durante la reunion, però, c’è stato un momento davvero inaspettato. Dalila, ad un certo punto, è scoppiata in pianto, davanti a Manuel, mentre si parlavano. Ma cos’è successo esattamente? Entriamo nei dettagli.

Matrimonio a prima vista 7, Dalila in lacrime alla reunion: nelle sue parole non ci sono più dubbi

Jessica e Sergio, Martina e Davide e Manuel e Dalila sono le tre coppie che sono state protagoniste a Matrimonio a prima vista. Dopo la celebrazione delle nozze e qualche giorno in luna di miele, è iniziata la convivenza.

Sicuramente, il legame che più ci ha spiazzato è quello tra Dalila e Manuel. Il motivo lo conosciamo benissimo. La coppia sembrava essere la più unita e affiatata. L’intesa, la complicità e la passione non sono mai mancate, almeno all’inizio. Ad un certo punto, Dalila ha iniziato a provare i primi dubbi. Dubbi che hanno portato alla rottura del legame. Martedì abbiamo assistito alla reunion delle coppie e qui c’è stato un momento che ha colpito i telespettatori.

Dalila, mentre parlava con Manuel, è scoppiata in pianto. Ha iniziato ad assumersi le colpe, dicendo di aver sbagliato. Ha raccontato di aver parlato tutta la notte con i suoi amici e che le hanno fatto capire di aver trattato lo sposo troppo male. Manuel, a quel punto, si è avvicinato per abbracciarla. Ma qui, le parole della moglie sono state ben chiare. Dalila ha fatto capire all’uomo che tra di loro il rapporto è ormai rotto. Dalle sue parole è stato ben chiaro che la sua scelta sarà proprio quella di separarsi dal marito. Cosa succederà nella puntata finale?