“Ho un nuovo lavoro”: ha deciso di cambiare vita, non sarà più in televisione?

“Ho un nuovo lavoro”, l’amata opinionista ha deciso di dedicarsi anche ad altro nella sua vita: non la vedremo più in televisione?

Aveva 28 anni quando è entrata, nel ruolo di opinionista, nei programmi di Barbara D’Urso. Adesso, però, ha un nuovo lavoro. Negli ultimi mesi, sappiamo, mediaset ha deciso non solo di dare un taglio ad alcune trasmissioni che non stiamo più vedendo, ma anche di apportare delle novità.

Pomeriggio Cinque ha cambiato formula e ha cominciato con il trattare solo di cronaca e attualità, anche se, nelle ultime settimane, ci sono stati accenni anche al gossip, come al Grande Fratello Vip. Proprio per questo, l’opinionista d’eccezione, adesso, ha un nuovo lavoro.

Leggi anche Karina Cascella, avete mai visto la sua ‘seconda casa’? Resterete a bocca aperta

“Ho un nuovo lavoro”, l’amata opinionista non sarà più in televisione?

E’ stata lei a spiegarlo, in un’intervista a FQMagazine, Karina Cascella, negli ultimi anni, non ha fatto solo l’opinionista ma si è data da fare anche in un altro ambito lavorativo. Aveva solo 28 anni quando è apparsa per la prima volta come opinionista di Barbara D’Urso. Da quel momento, ne ha fatta di strada.

Leggi anche Karina Cascella non ci sta e sbotta: “Non si fanno certe domande”, tematica delicata

Oggi, però, con il cambio di formula in Mediaset, e con la presenza di giornalisti, politici e scrittori, molti opinionisti si sono trovati senza più il loro posto in trasmissione. Karina, in questa intervista, ha detto chiaramente, a tal proposito : “Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te”.

Karina ha spiegato che non si può vivere solo di instagram o di ospitate, e che lei non ne ha mai fatto il centro della sua vita. Oggi, lavora in un altro ambito. L’opinionista ha aperto un ristorante di carne argentina insieme al suo fidanzato, a Bergamo. Qui, si dà molto da fare, dalle prenotazioni all’accoglienza, o anche in cucina. Ma in televisione la vedremo in un futuro? Lei lo dice chiaramente, il suo non è un addio definitivo.