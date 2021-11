Dana e Fox sono stati i protagonisti indiscussi di X-Files, ma è anche impossibile dimenticarci di lui: Walter era il loro ‘acerrimo nemico’, ecco com’è diventato oggi.

È stata una delle serie televisive più incredibili del piccolo schermo, X-Files. Andato in onda per la prima volta nel 1993, la serie tv ha fatto compagnia il suo amatissimo pubblico fino al 2002. Ed è poi ritornato nel 2016 fino al 2018.

Tra i protagonisti indiscussi della serie televisiva, ci sono proprio loro: Dana e Fox. Entrambi sono degli agenti speciali dell’FBI che sono chiamati ad indagare su casi paranormali. Al vertice della polizia, però, c’è lui: Walter Skinner, vice direttore dell’ex FBI, che, essendo un marine e, quindi, abituato a ‘sporcarsi le mani’, è solito controbattere tutte le teorie di Dana e Fox. E, quindi, ad invitarli ad utilizzare metodi più convenzionali. Insomma, si può chiaramente dire che il buon Skinner è uno dei ‘nemici’ della coppia di poliziotti, nonché anche uno dei protagonisti indiscussi. Sono trascorsi anni, però, dall’ultima puntata della serie televisiva, ma siete curiosi di sapere com’è diventato oggi?

È stato Walter in X-Files, ma sapete com’è diventato oggi?

Tra i tantissimi protagonisti che abbiamo conosciuto durante la diverse stagioni di X-Files, Walter Skinner è tra coloro che può essere considerato un vero e proprio volto fisso della serie televisiva. Seduto dietro la scrivania da vice direttore dell’FBI c’era proprio lui. E, come ex marine, prediligeva più in metodo ‘pratico’ nel risolvere i casi rispetto alle teorie elaborate da Dana e Fox.

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventato oggi l’attore? Appurato che dopo il successo di X-filex, il buon Mitch Pileggi ha cavalcato l’onda del successo ed attualmente è il volto di un’altra amatissima serie tv, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? A quanto pare, sembrerebbe che abbia poco meno di 70 anni, eppure sembrerebbe che non sia affatto cambiato negli anni. Lo ricordate così, ad esempio, ad X-Files? Eccolo qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Saranno anche passati gli anni da X-Files, ma il buon Mitch Pileggi è sempre lo stesso. Siete d’accordo?