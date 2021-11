Amici 21, chi è Andrea: età, Instagram e chi è il papà del nuovo allievo del talent show di Maria De Filippi.

Non è stato affatto facile per lui entrare nella scuola di Amici, ma finalmente ce l’ha fatta. Parliamo di Andrea, che ha fatto il suo ingresso nel programma nella puntata in onda ieri, domenica 14 novembre, vincendo la sfida contro Ale.

Andrea, infatti, era già apparso in trasmissione qualche settimana fa, come sfidante di LDA: in quel caso, però, era risultato sconfitto. Oggi il cantante è ufficialmente un nuovo concorrente della 21 esima edizione di Amici. Conosciamolo meglio.

Amici 21, Andrea è un nuovo concorrente: tutto quello che sappiamo sul giovane cantante

Andrea è ufficialmente un nuovo concorrente di Amici 21! Il cantante ha vinto la sfida contro la cantante della squadra di Lorella Cuccarini Ale, che ha dovuto quindi lasciare definitivamente il programma: per lui un posto nel team di Anna Pettinelli. La sua voce ha già toccato il cuore di tutti e il suo inedito Piazza Unità ha emozionato il pubblico in studio ed a casa, ma cosa sappiamo di lui?

Andrea ha 20 anni, è nato a Trieste e si è avvicinato al mondo della musica sin da piccolo, seguendo le orme del suo papà. È infatti il figlio di Antonio Siragusa, un famoso cantante lirico: di recente Andrea ha partecipato anche ad un concerto del suo papà, in Giappone. Inizia a suonare il pianoforte a soli sei anni e a cantare a 13 anni. Su Instagram potrete trovarlo con il suo nome e cognome, Andrea Siragusa:

Il suo profilo conta circa 3300 followers, un numero destinato a salire data la grande popolarità che regala il talent show di Maria De Filippi. Riuscirà Andrea ad andare avanti in questa esperienza e raggiungere il tanto desiderato serale? Non ci resta che seguire le prossime puntate! La gara, ormai, è entrata nel vivo.