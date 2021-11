Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 15 Novembre: cosa accadrà? Nuovi colpi di scena entreranno a far parte del gioco.

Una nuova settimana all’insegna del GF Vip sta per iniziare. A partire dalle ore 21:45, su Canale 5, andrà in onda un ulteriore appuntamento dell’amatissimo e seguitissimo reality di Mediaset. Cosa accadrà nel corso di questa nuova puntata?

A distanza di qualche giorno dall’epico ‘scontro’ tra Delia Duran, moglie di Alex Belli, e Soleil Sorge proprio in merito all’amicizia speciale che si è instaurata da i due gieffini, siamo certi che Alfonso Signorini e il suo incredibile staff sono pronti a regalare nuovi ed incredibili colpi di scena. Fino a questo momento, però, abbiamo pochissime informazioni sulle anticipazioni ufficiali. Anche se, siamo certi, anche questa nuova puntata sarà imperdibile. Scopriamo insieme di che cosa si potrebbe parlare.

GF Vip, anticipazioni del 15 Novembre: cosa accadrà in studio?

La puntata di Venerdì 12 Novembre del GF Vip è stata talmente imperdibile che tutto il suo amatissimo pubblico non vede l’ora di poter assistere ad un altro appuntamento altrettanto indimenticabile. Cosa succederà, però, nel corso della puntata di Lunedì 15 Novembre? In attesa di saperlo, facciamo un po’ il punto della situazione!

Alex Belli continua ad essere fortemente arrabbiato nei confronti di sua moglie Delia e della situazione che si è creata. Subito dopo la puntata scorsa, chiuso in camera con Solei, l’attore si è completamente dissociato da questo tipo di spettacolo. Ed ha letteralmente detto di non voler appartenere ad un teatrino del genere. “Io sono un’artista, sono vero, sono dissacrante, sono contrastante ma non sono quello. Non le voglio vedere queste ca…te di scene, non mi rappresentano”, ha detto. Cosa succederà, quindi? Appurato che Delia, proprio nel corso della diretta scorsa, non ha voluto vedere suo marito, si deciderà ad incontrarlo questa volta? E, soprattutto, il GF Vip accontenterà la sua richiesta di entrare nella casa più spiata d’Italia? Chi lo sa! Fatto sta che si preannunciano colpi di scena clamorosi. Anche Manuel e Lulù, però, non se la passano affatto bene. Il giovane è fortemente avvilito dal comportamento della giovane. E, pensate, Lunedì l’ha addirittura nominata. Al televoto, che ricordiamo non essere affatto eliminatorio, non soltanto ci sono le gemelle Selassié, ma anche Soleil, vera e propria veterana delle nomination, e Sophie Codegoni.

Chi avrà la meglio secondo voi?